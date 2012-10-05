Каратисты из Вилейки завоевывают медали для Беларуси, но им негде тренироваться

Новости Беларуси. Медальный дождь для каратистов из Вилейки. Два серебра и одну бронзу юные спортсмены завоевали на открытом первенстве в Минске. За призовые места боролись более 20 команд из Беларуси, России и Туркменистана. В активе Вилейки это не первые медальные достижения. Блестящие победы спортсмены также одержали на международных юношеских соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас спортсмены активно тренируются. Впереди участие в престижном Кубке Беларуси, чемпионате республики. У вилейских каратистов есть все шансы войти в национальную сборную. Правда, надежда на блестящий результат тает с каждым днем. Юные спортсмены вынуждены заниматься в помещениях местного бассейна, которые не приспособлены для этого вида спорта. Более того, без татами. Вилейцы надеются, что ситуация разрешится, иначе из профессионального их занятие превратится в увлечение.