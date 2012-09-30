На чемпионате мира по вольной борьбе среди женщин белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото

Новости Беларуси. Белоруска Ванесса Колодинская на чемпионате мира по вольной борьбе среди женщин завоевала золото. В финале она одолела японку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предыдущие дни первенства планеты, которое проходит в Канаде, белорусские спортсменки завоевали 2 медали. У Залины Сидаковой серебро, а бронзовым призером стала Василиса Марзалюк.

Таким образом, с тремя наградами в медальном зачете команда Беларуси разделила места с 3 по 5 со сборными Канады и Японии. Впереди только США и Китай. Всего в соревнованиях принимали участие представительницы 28 стран.