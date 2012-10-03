Футболисты БАТЭ со счётом 3:1 обыграли «Баварию», повторив победу с «Лиллем». Видео

Новости Беларуси. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов борисовский БАТЭ со счётом 3:1 одержал сенсационную победу над мюнхенской «Баварией». Напомним, это уже вторая победа БАТЭ в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сенсацией закончилось противостояние белорусского БАТЭ и французского «Лилля» – 3:1.



Голы в составе БАТЭ 2 октября забили Александр Павлов (23-я минута), Виталий Родионов (78) и Ренан Брессан (95). Единственный мяч гостей на 91-й минуте провел Франк Рибери.

Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

Все мы родились под какой-то счастливой звездой. Это футбол, эмоции переполняют. Однако говорить, что это самый счастливый день… Рождение детей значит гораздо больше. Я далек от эйфории. Конечно, мы одержали большую победу, но говорить о том, что мы начнем побеждать так в каждом матче, я не стал бы. Это Лига чемпионов. Не стоит об этом забывать. Охарактеризовать успех одним словом очень сложно. Если оценить последние полтора-два месяца, мы подняли командную скорость игры. Если в еврокубковых встречах команда может играть на высоких скоростях, то появляется больше моментов у ворот соперников. Это было очень важно. Конечно, когда играешь с такими грандами, как «Бавария», без доли везения и недооценки с их стороны победить невозможно. Все вы знаете, сколько мячей «Бавария» пропустила в стартовых матчах сезона. Мы сегодня забили три…

После фееричной победы 2 октября БАТЭ с шестью очками лидирует в группе F после двух туров, у «Баварии» и «Валенсии» по три балла, «Лилль» остался без очков.

Гончаренко уверен: задача команды на данном этапе – не обращать внимания на то, что происходит в таблице.



Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

То, как стадион приветствовал нас после игры – ради таких моментов стоит жить.

При этом готовиться нужно к каждой игре. Хотел бы сказать большое «спасибо» болельщикам. БАТЭ – команда с большим сердцем. Это команда, которая жаждет побед, которая хочет прогрессировать. Наверное, мы находимся на верном пути, в нашем коллективе очень здоровая атмосфера, которая позволяет подходить к матчам в хорошем состоянии без лишних накачек.

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес в послематчевой пресс-конференции отметил, что в поединке с БАТЭ у его подопечных были все шансы на победу.

Юпп Хайнкес, главный тренер Баварии:

Знал, что нам будет противостоять хорошая, организованная команда. Говорю это не потому, что БАТЭ выиграл в Лилле. Это высоко дисциплинированная команда, особенно при игре в обороне. БАТЭ играл с полной отдачей и показал себя с лучшей стороны. У нас были шансы и после счета 0:1, в частности, у Крооса и Мюллера. Игра могла пройти и в другом русле, используй мы их. Даже не знаю, сколько мы владели мячом. После перерыва лишь в некоторые отрезки у нас не было подавляющего преимущества.



Победу над «Баварией» – самой титулованной футбольной командой Германии – 22-кратным чемпионом страны и четырежды лучшей командой Старого Света – белорусский футболист Александр Глеб назвал сенсационным результатом.

Александр Глеб, белорусский футболист:

Это был очень трудный матч, но мы боролись до конца. Это сенсационный результат для нас. Мы немного отпразднуем, но нам нужно продолжать упорно трудиться. «Бавария» – по-прежнему фаворит в нашей группе. Мы понимаем, что это всего лишь одна игра. Я думаю, второй шажочек ощутимый вперед сделали, все молодцы и отдали последние силы. Конечно это то, ради чего (я) возвращался! Ребята уже готовы, опыт уже накоплен, все это выливается, после таких игр уверенность еще больше приходит. В дальнейшем команда будет готова решать более серьезные задачи.

Наставник БАТЭ подчеркнул, что своим присутствием в команде Александр Глеб вдохновил жёлто-синих на лучшую игру.

Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

Наши ошибки – продолжение наших достоинств. Мы многовато ошибались в центре поля, но в то же время, когда выходили из-под прессинга соперника, удавалось организовать опасную контратаку. Поэтому я не стал бы говорить о том, что все недочеты необходимо устранять. А Глеб своим присутствием в команде вдохновил на игру Володько, Павлова, Олехновича и Брессана. Наверное, не стоит что-то запрещать. Ошибаться иногда даже нужно, чтобы проводить опасные атаки и контратаки. В перерыве просил только исправить один нюанс в защите. Считаю, нам это удалось. Когда мы его исправили, в нашу штрафную площадь стало меньше подач. Это сыграло нам на руку.

В других матчах второго тура группового этапа 2 октября испанская «Барселона» выиграла у португальской «Бенфики» со счётом 2:0, португальская «Брага» одолела турецкий «Галатасарай» (2:0), английский «Манчестер Юнайтед» выиграл у румынского «Клужа» (2:1), лондонский «Челси» разгромил датский «Нордшелланд» (4:0), а итальянский «Ювентус» и украинский «Шахтер» сыграли вничью 1:1.

В следующем туре 23 октября белорусская команда дома сыграет с «Валенсией», «Бавария» отправится в гости к «Лиллю».