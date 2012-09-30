В Киеве 12 тысяч человек приняли участие в утренней зарядке

Новости Украины. Мировой рекорд по самой массовой утренней зарядке установили в последний день сентября в Киеве.

Ритмичные движения со сцены показывали известные спортсмены, артисты и звезды телевидения. В зарядке приняли участие абсолютная чемпионка мира 2007 года, пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Анна Бессонова, известный украинский футболист, девятикратный чемпион страны, экс-игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук, двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи Алена Шоптенко, народный артист Украины Владимир Горянский.

Владимир Горянский, народный артист Украины:

Самое главное в этой акции – это объединяющий фактор. Если у нас получилось провести такое массовое мероприятие в столице, то и в других городах подхватят нашу идею. Мы хотели, чтобы в один день на такую зарядку вышла бы вся Украина.

По словам организаторов, в мероприятии, которое прошло на Оболонской набережной украинской столицы, приняли участие около 12 тысяч киевлян. Официальная процедура подтверждения рекорда продлится десять дней. После подтверждения рекорда каждый участник получит официальный сертификат рекордсмена мира. Инициатором проведения акции стал Денис Силантьев, президент Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию.

Предыдущий мировой рекорд по массовой утренней зарядке установлен в Мексике. Тогда на утреннюю зарядку собралось около 8,5 тысяч человек.