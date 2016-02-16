Капитан женской сборной Беларуси по теннису Эдуард Дубров – о победе над Канадой и предстоящей встрече с Россией

Главный ньюсмейкер последних дней – женская сборная Беларуси по теннису. Напомним, в Канаде наши девушки добились победы над хозяйками кортов и теперь поборются за выход в мировую группу Кубка Федераций. В Квебеке все решилось лишь в пятом, заключительном поединке. Александра Саснович и Ольга Говорцова в паре нанесли поражение Габриэлле Дабровски и Кэрол Жао – 6:2, 6:4.

Кстати Саснович в отсутствие первой ракетки Беларуси Виктории Азаренко стала главным действующим лицом в нашей сборной. К победе в паре Саснович добавила еще две виктории – над Франсуазой Абанда и Александрой Возняк. Теперь сборной Беларуси в апреле предстоит побороться за выход в элитный дивизион кубка Федераций. Соперник – команда России.

А сегодня в гостях программы «Неделя спорта» на СТВ капитан команды Эдуард Владимирович Дубров.

Когда читали вот это, вспоминали о том, что произошло, картинка, наверное, у вас перед глазами?

Эдуард Дубров:

Да, как будто только что приехал оттуда, с этих матчей. Ожидался немножко другой результат. Видя, как они играют, тренируются, зная их рейтинг, рейтинг их игроков, я думал, что будет немножко легче. Но это спорт, это соперничество, мы в чужой стране, там свои стены, а стены, как говорится, всегда помогают.

И все-таки наша сборная вышла к небывалым высотам, и все под вашим руководством. Лично вы счастливы?

Эдуард Дубров:

Почему под моим руководством? В Японию ездили под руководством Татьяны Пучек, которая в свое время тоже выступала в нашей команде. А здесь по естественным, очень уважительным причинам (она вот-вот должна родить ребенка) предложили мне. Я уже был в Японии вместе со своей ученицей в качестве тренера, помощника в команде, видел процесс. Мне уже было не ново, потому что еще раньше я таким же образом принимал участие как тренер ученика в командах Кубка Дэвиса. Мне было интересно было посмотреть именно Fedcup, потому что немножко регламент встреч другой. У мужчин играют три дня (две одиночки, пара, две одиночки), а у женщин – только два дня (две одиночки, две одиночки, пара). Пара в любом случае играется, при любом раскладе. Единственное, если бы было 3:0, то играли бы только пару, а одиночку уже бы не играли. Такой регламент.

Определенно, ключевым стала как раз парная встреча, при счете 2:2. И там вы произвели ход конем: поменяли, выпустили Саснович, несмотря на то, что она только что сыграла одиночку, у нее не было времени практически отдохнуть. А у вас не было мыслей поменять Ольгу Говорцову, а поставить Саснович, Лапко, например, потому что Говорцова, вероятно, была как-то психологически надломлена? Нет?

Эдуард Дубров:

Дело в том, что заявка подается в самом начале, перед матчем, на все дни. И изначально я подал заявку на Говорцова – Лапко. Я исходил из того, что счет будет немножко другой, поэтому я хотел дать возможность молодому игроку проявить себя в паре. Таким образом хорошая пара отыграла в Будапеште, когда обыграли за выход в плей-офф. Здесь так не получилось, а Саша была на подъеме. Я иногда наблюдаю, смотрю снимки, мы улыбаемся. Я даже не помню почему, но настроение на игре было. Это не значит, что мы были расслаблены. Она была уверена в себе, ей комфортно было играть, и она смело играла. Поставили определенную задачу, разработали тактику, и она это сделала. Поменял Лапко, потому что у нее был тяжелый перелет, этот матч приходился как раз на пятый-шестой день, и она еще не совсем восстановилась, мне так кажется, малая практика была у нее именно игровая, за команду. А эти две девочки два дня «обтирались» в одиночках, немножко кураж пошел, когда Саша сравняла счет. Я с ними поговорил, с одной и второй, они обе захотели друг с другом играть. Одна говорила, что она хорошо играет с отскока, другая – что хорошо играет с лета. Мы в Квебеке тренировали пару в таком составе, а так Саша пару играла последний раз в Будапеште. И там она играла все время с Верой Лапко. Но она год не играла пару, а играла одиночку. До того матча она прошла хорошую подготовку в Америке, с ней был тренер, они проделали очень большой объем как теннисных соревнований, так и физподготовки. По приезду сюда мы с ней встретились, чтобы поставить точки над «i», как работать дальше и прочее. Зная ее, если она уже поймала, то не упустит. Я решил, что сделаем. Пусть это будет неожиданностью. Хотя перед самой парой Вера вышла тренироваться, на разминку, чтобы не было сомнений. А я сам пошел и поменял. Они же тоже могли поменять, но видели, что человек разминается. А потом уже рефери, когда нельзя было менять, подошел к тренеру Канады и сказал, что у нас замена, а у них – ничего.

Эдуард Владимирович, когда Виктория Азаранко не приехала на жеребьевку, стало понятно, что она против канадок не сыграет. А для вас это было неожиданность?

Эдуард Дубров:

Как вам сказать? Мы все время ждали, лично я тоже посылал смс, Волчков Володя, из Федерации посылали письма, желали ее видеть и надеялись, что она приедет. Но конкретных ответов не было, она все время тянула. В конце концов, когда мы уже приехали туда, мне пришла смска, где ее агент говорил, что в виду таких-то обстоятельств, что она отдыхает сейчас после «Australian Open», не готова, не сможет приехать в Канаду. Но она желает успешного выступления, победы над Канадой. Я поблагодарил за информацию и сказал, что надеемся увидеть ее на дальнейших турнирах Кубка Федерации, имея в виду, что 16-17 апреля мы должны будем играть с Россией.

Билеты на «Супербоул», наверное, у Виктории Азаренко пропадали.

Эдуард Дубров:

Я тоже потом это увидел. Это ее личное дело.

Это были объяснения агента. А она потом как-то объяснила ситуацию?

Эдуард Дубров:

Нет, она не выходила на связь.

То есть ясности с тем, приедет она, когда мы будем играть с Россией, нет?

Эдуард Дубров:

Это многих интересует, но надо спрашивать у нее. Я не могу читать чужие мысли.

Игра со сборной России – это удачный жребий или опасный?

Эдуард Дубров:

Вы знаете, сейчас по рейтингу команда России стоит второй, и уже не первый год. Она была победителем Кубка Федераций. У них очень большая скамейка. Сейчас, видимо, сильнейшие не играли, играла другая команда. И каким образом проиграли, я не видел. Но 1:3 уже говорит о том, что что-то не совсем хорошо у них в составе. Но дело в том, что у них настолько большой выбор игроков, такая длинная скамейка, что они могут совершенно новый поставить состав. Я знаю Касаткину по юниорским выступлениям – она уже в сотне. Я даже не сомневаюсь, что Касаткина может быть в команде. Кузнецова – игрок сильный, хороший, но уже возраст.

А Мария Шарапова? Правда, у нас есть на Марию Шарапову наш Владимир Волчков, который долго работал у нее тренером, мне кажется, знает все ее сильные и слабые стороны.

Эдуард Дубров:

Он год с ней работал, он вел ее, потому что манера игры и плотность ударов как раз подходили для Марии Шараповой. И он с ней год работал. Она успешно играла.

А насколько важно, где будет проходить этот поединок – у нас или в России?

Эдуард Дубров:

Дело в том, что уже в России, уже жребий показал. И у России конкретики еще нет, потому что там три города – Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. И за месяц до турнира они обязаны уже сказать, в каком городе будет. Можно ожидать чего угодно.

Я думаю, Владивосток, хотя это нам привычно – мы были в Японии.

Эдуард Дубров:

Все равно это акклиматизация. Они могут туда заранее поехать. Посмотрим.

У нас шансы есть?

Эдуард Дубров:

Шансы у нас всегда есть. Если бы не было шансов, нечего было бы делать, спортом тогда не надо заниматься.

А мы верим в нашу команду. Как бы ни сложился поединок с Россией, мы уже доказали, что у нас есть команда, у нас есть перспективные девчата и что теннис в Беларуси будет развиваться.

Эдуард Дубров:

Да, я с вами согласен. Но это работа не одного дня. Я в Академии работаю с ноября и уже своим глазам не верю: пошла подвижка такая, что многих детей я не узнаю. И техника меняется, и физподготовка улучшается, и плотность ударов, настроение. Как-то складывается коллектив, который видит цель, задачи и идет к ним.