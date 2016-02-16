Могилев готовится принять чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении, который пройдет в конце этой недели в Могилеве, станет генеральной репетицией перед европейским первенством 2019 года. Белорусская федерация легкой атлетики впервые учавствовала в международном спортивном тендере, и, как отметил ее председатель Вадим Девятовский, у нашей страны есть все шансы завоевать право проведения этого престижного форума. Одним из главных преимуществ нашей заявки является развитая инфраструктура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Заявка была принята. У нас сегодня серьезная конкуренция – Великобритания, Польша, Голландия. И в апреле этого года уже будет известно, кто станет хозяином чемпионата Европы.

На чемпионате страны в Могилеве будут представлены все сильнейшие спортсмены, а также молодежь, результатами которой функционеры довольны. Помимо олимпийской команды для Рио после могилевского старта будут сформированы сборные для других турниров, в том числе для чемпионата мира в закрытых помещениях в Портлэнде и европейского форума в Амстердаме.