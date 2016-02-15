ХК «Динамо-Минск» снова вне плей-офф КХЛ: в чем причины провального сезона белорусской команды

Уходящий регулярный чемпионат КХЛ стал, пожалуй, самым скандальным в истории минского «Динамо». Никогда за годы участия клуба в лиге «зубры» не попадали в такое количество отрицательных имиджевых историй.

Летом минский клуб лишился спортивного руководства. В июле был задержан генеральный директор Максим Суботкин. Спустя месяц взяли под стражу генерального менеджера Владимира Бережкова. Спортивным функционерам инкриминируют статьи Уголовного кодекса, связанные с хищением денежных средств и злоупотребление служебными полномочиями. На таком вот фоне и начался регулярный чемпионат. Стартовала команда неудачно, потерпев три кряду поражения, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Григорий Трофименков, хоккейный журналист:

Вспомните предыдущий сезон, когда после поражения от СКА (1:7) все говорили о том, что Владимир Бережков провел очень серьезный разговор в раздевалке с ребятами. Это говорили Горошко, Лисовец и прочие. Сейчас мы ничего такого не слышали. Не знаю, нашлись ли люди, которые могли бы поговорить с игроками после череды поражений или неудачных матчей.

Андрей Маркович, руководитель фан-клуба ХК «Динамо-Минск»:

Наверное, причины все-таки в этих факторах, которые от ребят не зависят. В клубе сменили руководство на начальном этапе сезона, ведущие игроки получили травмы. Плюс уход Поковича. Надо принимать команду по ходу сезона, что-то менять очень сложно. Я думаю, что все это вместе, в комплексе, повлияло на то, что, к сожалению, не получилось сделать результат.

Затем турнирные дела выправились, но наступила череда травм. Ходили слухи, что причина в некачественной предсезонке и работе тренера по физподготовке Барри Бреннана.

И все же команда балансировала на грани попадания в плей-офф, когда в октябре случилась необъяснимая отставка Любомира Поковича. На тот момент «Динамо» занимало десятое место в конференции с отставанием от восьмой позиции в три очка и при двух играх в запасе. Всего же в активе «зубров» было 27 баллов после 19 матчей. Ни руководство, ни словацкий тренер детали ухода не обсуждали.

Григорий Трофименков, хоккейный журналист:

Как будто бы Любомиру поставили ультиматум, что он набирает определенное количество очков в ближайших играх. Если бы было то руководство, что в прошлом сезоне, такого ультиматума в принципе не ставилось бы.

Место Любомира Поковича занял Андрей Ковалев. Команда при нем вернулась в зону плей-офф, однако в декабре и январе выдала кошмарную серию из девяти поражений в десяти проведенных матчах. От этого удара «зубры» уже не оправились. К тому же, как назло, травмировался ведущий защитник Бэйлен. Другой игрок обороны Гундерсон палочкой-выручалочкой явно не стал.

Не добавила надежности и чехарда во вратарской линии, где компанию Глассу и Мильчакову составил аврально подписанный лаланд. В нападении же выделялись знакомые все лица: Эллисон, Чичу, Щехура, Веске, Калюжный. В общем, Ковалев в процентном отношении без учета двух заключительных игр набрал почти столько же очков, как и его предшественник. Вот только болельщикам от этого не легче. «Динамо» в плей-офф не сыграет.

Григорий Трофименков, хоккейный журналист:

Человек принял команду по ходу сезона, два месяца находился в авральных условиях, в подвешенном состоянии: то ли главный тренер, то ли нет. Думаю, что он сработал в принципе неплохо. Стоит ли ему доверить следующий сезон? Я думаю, что этот вопрос в принципе не будет стоять. Следующий сезон «Динамо» начнет с новым тренером.

Андрей Маркович, руководитель фан-клуба ХК «Динамо-Минск»:

Нужно и можно оценивать работу тренера, если он провел предсезонную подготовку. Тогда можно сказать, где и какие были допущены ошибки, что он не так сделал, удачно он провел сезон или нет. Ушел Покович, Ковалеву приходилось работать с тем, что было наработано до него.

Впрочем, тревожит даже не это. В конце концов за восемь лет в КХЛ «Динамо» в плей-офф сыграло лишь трижды. По-прежнему нет ясности с перспективами «зубров» в следующем сезоне. Сколько легионеров останется в клубе, кого назначат главным тренером, да даже кто будет заниматься подписанием контрактов с хоккеистами. В общем, сплошные вопросы. От того, насколько быстро на них ответят, и будет зависеть выступление команды в следующем сезоне.

Григорий Трофименков, хоккейный журналист:

У тех, кто говорит, что «Динамо» закономерно не попало в плей-офф, есть бронебойный аргумент, с которым я не могу спорить. Динамовский бюджет, динамовские зарплаты уступают многим клубам Лиги. И с этой точки зрения «Динамо» не должно попадать в плей-офф. Мне кажется, это самое главное сейчас. Предыдущий сезон, когда «Динамо» попало в плей-офф с пятого места, был во многом сюрпризным, «Динамо» прыгало выше головы. Сейчас мы наблюдаем те реалии, то, на что «Динамо» в принципе способно претендовать при теперешнем составе, при теперешних возможностях.

Андрей Маркович, руководитель фан-клуба ХК «Динамо-Минск»:

У нас есть спортивные менеджеры, которые будут принимать решение. У многих игроков заканчиваются контракты. Если команда будет обновляться на большой процент, возможно, нужно попробовать что-то новое. Но решение должны принимать наши специалисты.