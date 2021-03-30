Капитан ХК «Юниор» о матче с «Минскими зубрами»: очень высокий темп, очень хороший соперник. Хоккей был отличный

Новости Беларуси. В высшей лиге первенства Беларуси по хоккею мог определиться чемпион, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Минские зубры» вели в серии с «Юниором» 3:0 и твердо намеревались сделать последний шаг. Но не получилось.

Четвертая встреча финальной серии претендентов на главный трофей изобиловала острыми моментами у ворот каждого из соперников. Однако шайбы упорно пролетали мимо рамки в обидных миллиметрах. За 27 секунд до завершения второго периода капитану «Юниоров» Юрию Жуковскому удалось все-таки открыть счет, и хозяева площадки повели.

После перерыва хоккей набрал обороты и стал скоростным до предела, однако счет по-прежнему оставался 1:0 в пользу «красно-синих». Матч уже завершался, оставалось 19 секунд до финальной сирены, когда Климович смог отыграть злосчастную шайбу. Но тренерский штаб запросил видеоповтор, после которого, к радости «Юниора», забитую шайбу аннулировали. Счет в серии стал 3:1 в пользу подопечных Артема Ботвенкова, а у «Юниора» воскресли шансы на чемпионство.

Юрий Жуковский, капитан ХК «Юниор»:

Либо мы проигрываем, либо мы идем дальше, поэтому нам терять нечего. Просто зацепились за эту возможность, нашли у них, скажем, брешь в обороне, и удалось. Очень высокий темп, очень хороший соперник. Поэтому хоккей был отличный. На главный трофей мы еще, так скажем, готовы за него взяться.