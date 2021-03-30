«Когда в Париже зазвучал гимн Советского Союза, я был счастлив». История успеха мастера спорта по велоспорту

Евгений Шабуня, председатель Минской велосипедной федерации, заслуженный тренер Республики Беларусь по велосипедному спорту:

Минская велосипедная федерация поздравляет Владимира Владимировича Володина с 75-летием!

10 лет он отдал серьезному велоспорту и 25 – спортивной журналистике. Поздравления с юбилеем принимает минчанин Владимир Володин – человек, которого без ложной скромности можно назвать легендой. Победитель республиканских и всесоюзных соревнований, мастер спорта международного класса всю жизнь с железным конем на «ты». Историю успеха мастера спорта по велоспорту рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгений Шабуня:

В 60-е годы он был сильнейший велосипедист в нашей стране. Были еще такие Дохляков, Курманович. Это были такие три кита, которые ездили сильно на индивидуальных гонках. Владимир Володин, журналист, мастер спорта международного класса:

Я жил в такое интересное время, что за рубеж могли выехать только спортсмены и артисты. Поэтому пришлось попахать, чтобы попасть в сборную страны. Выехать за рубеж, посмотреть, как живут люди и себя показать. Когда в Париже зазвучал гимн Советского Союза, я был счастлив.

Правда, в те годы Владимир Владимирович лихо «гонял» на двухколесном под другой фамилией – Пац. Но вместе с окончанием спортивной карьеры наш герой решил начать жизнь с чистого листа. Продал велосипед и пошел учиться на журфак – так Владимир Володин оказался в объективе телекамер.

Владимир Володин:

Пока был спорт – это один мир, спортивное телевидение – это другой мир. Пришел и сразу редактором. Была ставка, и по распределению меня взяли, потому что я там проходил практику, и дослужился до специального корреспондента, пройдя все ступени.

И понеслось! Один цикл передач за другим. ГТО в массы – таким было распоряжение партии. На одном из интересных мероприятий журналист и познакомился со своим лучшим другом. Евгений Шабуня:

С Владимиром Владимировичем мы давние друзья, больше 40 лет мы дружим. Мы друзья-велосипедисты – одно. Второе – то, что он всю жизнь в велосипедном спорте, а потом журналистика и спортивные программы. Приезжал ко мне в Бобруйск, когда я работал в Бобруйске, мы первую спартакиаду ГТО провели «Папа, мама, я – спортивная семья». Показывалось это все по центральному телевидению.

1981 год. Тогда Евгений Петрович работал на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Из 980 заводчан тем летом почти все приняли участие в знаковой спартакиаде. Евгений Шабуня:

Это было на берегу Березины, Белое озеро. Все это было в палатках. Был концерт, выехала заводская кухня. А уже после спартакиады в понедельник они из телевидения выехали на завод и уже у победителей и призеров брали интервью прямо у станков. Потом этот фильм был 15-20 минут, и его показывали не один раз, а раз в месяц.

После этого друзья исколесили пол-Беларуси, поэтому в их копилке немало забавных случаев. Евгений Шабуня:

Трассы самые лучшие были в Раубичах. И на автомобильном кольце в Минске, и на Могилев была дорога, на дороге в Бобруйск соревнования проводились, но самая сложная трасса – это в Раубичах.