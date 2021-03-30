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«Готовить будущих чемпионов надо с таких лет». Юные дзюдоисты выступили на турнире Спорткомитета Вооружённых Сил Беларуси

30 марта 2021 07:20
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Новости Беларуси. Побороться и проверить свои силы в дзюдо решили более 400 юношей со всей страны. В столичном Дворце спорта «Уручье» состоялось открытое первенство Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси по этому виду спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Готовить будущих чемпионов надо с таких лет». Юные дзюдоисты выступили на турнире Спорткомитета Вооружённых Сил Беларуси-1

В соревнованиях приняли участие ребята двух возрастных категорий.

Из года в год юные спортсмены приезжают в Минск, чтобы продемонстрировать свои навыки, а в будущем, возможно, и достойно представлять Вооруженные Силы и страну на международных турнирах.

«Готовить будущих чемпионов надо с таких лет». Юные дзюдоисты выступили на турнире Спорткомитета Вооружённых Сил Беларуси-4

Каждый участник стремится к победе, стремясь превзойти соперника.

«Готовить будущих чемпионов надо с таких лет». Юные дзюдоисты выступили на турнире Спорткомитета Вооружённых Сил Беларуси-7

Андрей Подоляк, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Занимаюсь дзюдо я уже семь лет. На татами я пришел с одной целью – это побеждать.

«Готовить будущих чемпионов надо с таких лет». Юные дзюдоисты выступили на турнире Спорткомитета Вооружённых Сил Беларуси-10

Руслан Шарапов, генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо, главный тренер Вооруженных Сил по дзюдо:
Готовить будущих чемпионов надо именно вот с таких лет. Соревнования хороши тем, что если, допустим, на первенстве республики все-таки присутствуют какие-то ограничения не по возрасту, а по количеству людей, то здесь допускают всех.

Открытое первенство по дзюдо проводится в девятый раз.

Цель соревнований – популяризация этого вида спорта среди юношей.

# Дзюдо # Руслан Шарапов # Андрей Подоляк # Фотофакт

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