«Готовить будущих чемпионов надо с таких лет». Юные дзюдоисты выступили на турнире Спорткомитета Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. Побороться и проверить свои силы в дзюдо решили более 400 юношей со всей страны. В столичном Дворце спорта «Уручье» состоялось открытое первенство Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси по этому виду спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год юные спортсмены приезжают в Минск, чтобы продемонстрировать свои навыки, а в будущем, возможно, и достойно представлять Вооруженные Силы и страну на международных турнирах.

Андрей П одоляк, воспитанник М инского суворовского военного училища: Занимаюсь дзюдо я уже семь лет. На татами я пришел с одной целью – это побеждать.

Руслан Шарапов, генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо, главный тренер Вооруженных Сил по дзюдо:

Готовить будущих чемпионов надо именно вот с таких лет. Соревнования хороши тем, что если, допустим, на первенстве республики все-таки присутствуют какие-то ограничения не по возрасту, а по количеству людей, то здесь допускают всех.

Открытое первенство по дзюдо проводится в девятый раз.