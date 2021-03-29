Теннис. Виктория Азаренко покинула турнир в Майами

Новости Беларуси. Вылет на стадии 1/8 финала. Теннисистка Виктория Азаренко покидает престижный турнир WTA в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вторая ракетка страны встречалась с первым номером мирового рейтинга Эшли Барти.

Стартовый сет у белоруски не задался от слова совсем, Виктории удалось зацепить один-единственный гейм – на выигрыш партии сопернице хватило 35 минут. Впрочем, второй сет завершился еще быстрее – всего за полчаса, но на этот раз доминировала уже Виктория.

Однако развить успех в решающей партии не удалось. При счете 2:3 Азаренко проиграла свою подачу, позволив противнице оторваться. Барти ошибок уже не допустила, доведя и сет, и матч до победы.