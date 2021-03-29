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Теннис. Виктория Азаренко покинула турнир в Майами

29 марта 2021 20:40
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Новости Беларуси. Вылет на стадии 1/8 финала. Теннисистка Виктория Азаренко покидает престижный турнир WTA в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вторая ракетка страны встречалась с первым номером мирового рейтинга Эшли Барти.

Теннис. Виктория Азаренко покинула турнир в Майами-1

Стартовый сет у белоруски не задался от слова совсем, Виктории удалось зацепить один-единственный гейм – на выигрыш партии сопернице хватило 35 минут. Впрочем, второй сет завершился еще быстрее – всего за полчаса, но на этот раз доминировала уже Виктория.

Теннис. Виктория Азаренко покинула турнир в Майами-4

Однако развить успех в решающей партии не удалось. При счете 2:3 Азаренко проиграла свою подачу, позволив противнице оторваться. Барти ошибок уже не допустила, доведя и сет, и матч до победы.

Теннис. Виктория Азаренко покинула турнир в Майами-7

В итоге – 6:1, 1:6, 6:2, в четвертьфинале в Майами сыграет австралийка.

# Теннис # Виктория Азаренко # Эшли Барти # Фотофакт

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