В Минске проходит первый этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3

Андрей Навойчик, главный тренер женской национальной команды по баскетболу 3х3:

С помощью первого этапа национального чемпионата отсматриваем оставшихся кандидатов в итоговый ростер игроков, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор 4 июля. Вся подготовка будет построена изначально на том, что мы разделим девчонок на какие-то конкретные четверки и уже будем с самого начала отрабатывать исходные звенья и взаимодействия игроков. И по ходу сбора смотреть, какие из них работают наиболее эффективно.