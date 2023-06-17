В Минске проходит первый этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3
Новости Беларуси. На кортах Palova Arena проходит первый этап открытого чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данные состязания являются этапом подготовки игроков ко II Играм стран СНГ. Турнир должен помочь нашему тренерскому штабу решить непростую задачу – определить, кто достоин представлять Беларусь на предстоящем летнем мультифоруме.
Андрей Навойчик, главный тренер женской национальной команды по баскетболу 3х3:
С помощью первого этапа национального чемпионата отсматриваем оставшихся кандидатов в итоговый ростер игроков, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор 4 июля. Вся подготовка будет построена изначально на том, что мы разделим девчонок на какие-то конкретные четверки и уже будем с самого начала отрабатывать исходные звенья и взаимодействия игроков. И по ходу сбора смотреть, какие из них работают наиболее эффективно.
Баскетбольный турнир 3х3 на II Играх стран СНГ пройдет 11 и 12 августа в Минске.