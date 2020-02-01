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Капитан «Цмоков» о победе над баскетболистами «Импульс-БГУИР»: «Нашли их слабое место»

01 февраля 2020 19:31
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Новости Беларуси. Молодежная команда «Цмоки-Минск» прервала серию из восьми поражений в рамках мужского чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 февраля подопечные Александра Подерачева принимали команду «Импульс-БГУИР».

Борьба получилась напряженной и шансы в прямом и переносном смыслах были 50 на 50. Именно с таким счетом завершилась третья четверть.

Капитан «Цмоков» о победе над баскетболистами «Импульс-БГУИР»: «Нашли их слабое место»-1

В четвертой парни сражались и изменить ход игры пытались вплоть до последних секунд. На заключительной минуте «Цмоки» вели – 58:56, но за 30 секунд до конца заработали второй фол. У «Импульса» был шанс сравнять, однако воспользовались им спортсмены не до конца – 57:58. Ну а дальше «драконы» додержались и не подпустили соперников, победив с минимальным преимуществом.

Капитан «Цмоков» о победе над баскетболистами «Импульс-БГУИР»: «Нашли их слабое место»-4

Константин Сацук, капитан молодежной команды «Цмоки-Минск»:
Соперник, видно, в начале игры был не настроен – смеялись, шутили. Мы это увидели и нашли их слабое место. Мы не расслабились.

Перед игрой тренер нашел нужные слова, настроил нас, плюс мы неплохо начали первую половину. Это дало нам энергию. После первой половины у нас уже была задача выиграть. И мы этого добились.

Следующие матчи в рамках чемпионата страны команды проведут уже через неделю – 8 февраля. «Импульс» сыграет с «Рубоном»: «драконам» предстоит встреча с одноклубниками – резервной командой «Цмоки-Минск».

Капитан «Цмоков» о победе над баскетболистами «Импульс-БГУИР»: «Нашли их слабое место»-7

Капитан «Цмоков» о победе над баскетболистами «Импульс-БГУИР»: «Нашли их слабое место»-9

# Баскетбол # Константин Сацук # Фотофакт

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