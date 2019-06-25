Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

Новости Беларуси. 25 июня – первый день на II Европейских играх у представителей борьбы. Дворец спорта стал чрезвычайно удачным для самбистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоги дня обсудим с председателем Белорусской федерации борьбы Камандаром Маджидовым. Ярослав Писаренко, СТВ:

Понятное дело, что повторить успех самбистов будет сложно. Чего нам ждать, на что рассчитывать?

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Первый день стартовал. Участвовали четыре спортсмена. Я думаю, что уже есть какой-то задел. Медали уже есть – серебро. Но серебро не утешает, хотелось бы все-таки золото. У Нурика схватка была такая драматическая. Там можно было по-разному. Есть правила, и получилось так, что на последних секундах просто отдал схватку, а мог бы в финале бороться. Но он будет тоже бороться за третье. Андреев – я посмотрел – честно говоря, я не увидел огня, с которым он до этого боролся на Европе. Ну и что можно говорить о тяжелом весе – про Песняка – еще молодой парень. Вначале вроде была борьба, но чувствуется: еще мужского такого железа нет, которое бы позволило выходить и бороться с высокими здоровыми борцами. «Такие схватки всегда интересны. Публика была довольна» Ярослав Писаренко:

Для вас стало откровением, что Али Шабанов прошел в финал? Камандар Маджидов:

Али Шабанов перешел недавно в этот вес. Несмотря на это, он уже второй год показывает в этом весе – 86 килограмм – хорошую стабильную борьбу. Он был на Европе третий, на мире третий, все ближе к золотой мечте. Я думаю, что он покажет достойную борьбу. Он заряжен. Али Шабанов – человек, который, вы сами видели, очень драматическая схватка была: оставалось 4 секунды – проигрывал, но все-таки вырвал победу. Он соперника поставил вниз, и осталась еще одна секунда. Это дорогого стоит, такие схватки очень интересны. Публика была довольна.

«Если нет предстартового состояния, значит, ничего не получится» Ярослав Писаренко:

Камандар Бафалиевич, мы с вами общались полторы недели назад. Тогда вы рассказывали, что всегда перед соревнованиями какой-то мандраж предстартовый. Расскажите, что наши спортсмены сейчас ощущают? Камандар Маджидов:

Если человек прошел такую школу, а я действительно прошел большую школу спорта и знаю: если нет этого предстартового состояния, значит, ничего не получится. Маленькое предстартовое состояние оно мобилизует, организует, и лучше думаешь. Но если у человека нет этого, он говорит: «Я ничего не боюсь», – это проигрыш, либо перегорает. Самый лучший – средний маленький вариант. «Сегодня мы здесь сдаем зачеты. Экзамен уже будет в Токио» Ярослав Писаренко:

Борцы вступают в дело только на 5-й день Европейских игр. Такое долгое ожидание не сказалось? Камандар Маджидов:

Я думаю, не сказалось. Это спорт. Кто-то раньше начинает, кто-то позже. Это и есть психологическая подготовка спортсмена. На Олимпиаду он приедет, будет точно такая же ситуация. Это как бы мини-Олимпиада. Сегодня мы здесь сдаем зачеты. Экзамен уже будет в Токио.

Ярослав Писаренко:

Эти первые дни – чем занимались? Успели ли посмотреть Минск, погулять, увидеть, как он изменился? Камандар Маджидов:

Минск я и без этого знаю. Уже ездил. Праздничный – очень приятный, ездил, смотрел. Красочно, как будто в Новый год попал. Мы много разговариваем с иностранцами, все довольны. По организации зала сказали: идеально. Никто не думал, что все так красиво получится. Я думаю, что получилось. Сейчас бы еще получилось по завоеванию медалей – вообще было бы интересно. «Каждый борец находится в одних и тех же рамках» Ярослав Писаренко:

А спортсмены все это время тренируются? У них такой возможности нет? Камандар Маджидов:

Спортсмены сейчас находятся в олимпийской деревне. Они там со всеми вместе. У них так по регламенту положено – жить в зоне олимпийской деревни, так что готовятся. Завтра у нас стартуют еще четыре человека – два парня и две девушки. Завтра стартует Колиев – 65 килограмм, и 97 – Гуштын, призер Европы. У девушек у нас будет стартовать Мамашук Маша и Колодинская. Получается, завтра будет очень интересный день. Сегодня у нас были только полуфиналы, а завтра у нас четыре финала. Ярослав Писаренко:

В Минске очень часто проводятся различные соревнования по борьбе самых высоких уровней. Чувствуется ли разница в атмосфере там и здесь, на Европейских играх?