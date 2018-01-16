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Седьмой Олимпиады в карьере не будет. Бьерндален не поедет на Зимние игры в Пхенчхан

16 января 2018 12:26
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Один из самых титулованных биатлонистов планеты, восьмикратный олимпийский чемпион, шестикратный обладатель Кубка мира и двадцатикратный чемпион мира Оле-Эйнар Бьерндален не поедет на зимние игры в Пхенчхан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бьорндален: «Моей целью было поехать на Олимпиаду, хорошо выступить там и взять медаль» (подробности).

Седьмой Олимпиады в карьере не будет. Бьерндален не поедет на Зимние игры в Пхенчхан-1

Тренерский штаб сборной Норвегии решил не включать избранника Дарьи Домрачевой в состав команды, поскольку тот не выполнил необходимые условия отбора. В восьми личных гонках текущего сезона Оле-Эйнар ни разу не смог подняться выше 18-го места, а чаще всего вовсе финишировал в четвертом и пятом десятке.

Несмотря на такие результаты биатлонного ветерана, национальный олимпийский комитет Норвегии все равно просил тренеров взять Бьерндалена в Южную Корею, учитывая его былые заслуги. Однако этот аргумент не подействовал. Если бы 44-летний норвежец все же поехал на Олимпиаду, она стала бы для него седьмой в карьере.

«До последнего буду надеяться». Дарья Домрачева о Бьорндалене на ОИ-2018

Седьмой Олимпиады в карьере не будет. Бьерндален не поедет на Зимние игры в Пхенчхан-4

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Оле-Эйнар Бьерндален

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