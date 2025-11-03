Соболенко обыграла 8-ю ракетку мира на старте итогового турнира WTA

Арина Соболенко обыграла 8-ю ракетку мира, итальянку Ясмин Паолини в первом матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Последний крупный старт сезона принимает Эр-Рияд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перевес Соболенко был подавляющим, белоруска сделала брейк уже на первой подаче соперницы и довела первый сет до победы – 6:3. Вторая партия выдалась для фаворита еще менее напряженной – 6:1. Турнир в Саудовской Аравии завершится 8 ноября. Соболенко в пятый раз участвует в итоговом турнире. Лучший результат белоруски – финал 2022 года.