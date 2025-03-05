«Калгари» Шаранговича на выезде переиграл «Филадельфию»

В поединке регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» Егора Шаранговича на выезде переиграл «Филадельфию» со счетом 6:3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий отметился шайбой на 18-й минуте. Таким образом, наш форвард прервал безголевую засуху, которая насчитывала семь игр. Всего в этой встрече Егор провел на площадке 16 с половиной минут, дважды бросил по воротам и допустил одну потерю. Со старта текущего розыгрыша в активе Шаранговича 23 результативных балла. «Калгари» же вернулся в зону плей-офф на Западе.

Владислав Колячонок этой ночью дебютировал за «Питтсбург». Правда, его команда уступила «Колорадо» – 1:4. Белорус выходил на лед в третьей паре обороны, отыграл 11,5 минуты, нанес два броска, совершил один перехват, заблокировал выстрел соперника и завершил матч с показателем полезности ноль.