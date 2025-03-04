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Хоккеисты минского «Динамо» занимают второе место в индексе силы по итогам 25-й недели сезона КХЛ

04 марта 2025 20:11
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Минское «Динамо» занимает второе место в индексе силы по итогам 25-й недели сезона КХЛ. Лидерство в рейтинге удерживает омский «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Дмитрия Квартальнова набрала солидный ход и уверенно движется по дистанции регулярного чемпионата КХЛ. Победа над «Куньлунем» со счетом 6:2 стала для «зубров» седьмой подряд. Минские динамовцы теперь занимают четвертое место в таблице Западной конференции. На их счету 77 очков. Один балл наша команда уступает ЦСКА и на одно очко опережает «Спартак». 

5 марта белорусских болельщиков ожидает очередной матч домашней серии – на этот раз «зубры» сразятся с тольяттинской «Ладой».

# Хоккей

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