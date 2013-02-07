Каким будет обновленный стадион «Динамо»? Трио победителей международного конкурса дизайн-проекта

С начала прошлого века стадион «Динамо» уже прошел несколько «реинкарнаций». Совсем скоро начнется новая и на этот раз глобальная переделка. Стадион изменится до неузнаваемости.

Победитель международного конкурса дизайн-проекта главного стадиона Беларуси уже известен. Всего на конкурс было подано 20 работ. Две из них, правда, почти сразу дисквалифицировали: они не соответствовали техническим требованиям. После строгого отбора в финал вышли всего три проекта. Два из них предложили белорусы.

Третье место занял проект молодых белорусских архитекторов Павла Авсюкевича и Светланы Сабецкой. Дуэту достанется 10 тысяч долларов.

Павел Авсюкевич, архитектор:

Наверное, у каждого архитектора раз в жизни предоставляется такая возможность запроектировать главный национальный стадион страны. Поэтому, решили не упускать такую возможность.

Успех авторов - в их тандеме. Дуэт уже выигрывал не один конкурс. Кстати, каждый проект имеет свой номер, заданный авторами. У Авсюкевича и Сабецкой — это счастливая, на их взгляд, дата рождения кошки Светланы.

Павел Авсюкевич, архитектор:

В архитектуре ничего не бывает случайным, чем-то и цвета должны быть мотивированы. Поэтому и решили использовать национальный флаг, скажем так, было заявлено, что это будет именно национальный стадион, поэтому и сразу возникла такая идея попытаться стилизовать наш флаг.

Второе место занял проект «Творческой мастерской архитектора Школьникова», их приз - 20 тысяч долларов.

Борис Школьников, архитектор:

Архитектура – это очень энергетичная и очень красивая творческая деятельность. Я всегда говорю своим архитекторам, что нужно собрать энергетику всей команды и ее выразить.

По мнению членов жюри, проект Бориса Школьникова практически на равных конкурировал с будущим победителем

Борис Школьников, архитектор:

Классическая аркада, это прошлое, взгляд на прошлое. Вот этот вырастающий из этого прошлого цветок – это настоящее. А вот этот вот козырек над всем этим делом – это некий нимб, как взгляд в будущее.

В дальнейшем трио финалистов было предложено доработать проекты: составить точный генеральный план, продумать системы эвакуации и крепления. По итогам победителем стал проект немецкой компании, которой принадлежат концепции стадионов в Варшаве, Киеве, Кейптауне и других городах. Им достанется приз в 40 тысяч долларов и, конечно, главное - именно их проект будет реализован.

Несмотря на непривычную для белорусов архитектуру, проект по-немецки функционален. Трибуны соответствуют форме игрового поля, тем самым максимально приближая всех зрителей к основному действию.

Кроме того, такая форма ускоряет процесс строительства и снижает стоимость. Крыша в форме эллипса, обязательны VIP и фан-зоны и, конечно, не один видео-экран, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».