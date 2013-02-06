В 2015 году в Беларуси пройдет Чемпионат мира по биатлону среди юниоров

Новости Беларуси. Беларусь вновь станет хозяйкой престижного мирового первенства.

В 2015 году в нашей стране пройдет Чемпионат Мира по биатлону среди юниоров. Такое решение сегодня принял Международный союз биатлонистов. Состязания состоятся с 15 по 22 февраля в обновленном Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Здесь уже проходили соревнования высокого уровня. Это чемпионаты Европы по биатлону в 1998 и 2004 годах. Причем, на последнем континентальном первенстве, на базе центра, был зафиксирован рекорд посещаемости: 80 тысяч болельщиков наблюдали за соревнованиями. Сейчас комплекс «Раубичи» на реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Асташевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Комплекс полностью изменится, будет иметь совершенно другой вид, уже работы начались в этом направлении. Так что расширяются трассы, делается стадион, новые мишенные установки. Реконструкция полностью подводится под проведение Чемпионатов мира, этапов кубка мира.