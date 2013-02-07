4-кратный олимпийский чемпион: За 2-3 года мы приложим усилия, чтобы биатлон достиг уровня, о котором мечтает любая страна

Новости Беларуси. Буквально в эти минуты в Чехии проходит первая гонка Чемпионата мира по биатлону. Программа соревнований открылась смешанной эстафетой.

В состав белорусской сборной вошли триумфатор прошлогодних соревнований Дарья Домрачева, серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере — Сергей Новиков, бронзовый призёр этапа Кубка мира Надежда Скардино и Чемпион мира среди юниоров Евгений Абраменко. Последний раз в мировом первенстве в смешанной эстафете наши спортсмены поднимались на пьедестал пять лет назад. Есть шансы на победу и сегодня.

Белорусские фристайлисты, лыжники и конькобежцы уже вовсю готовятся к Олимпиаде-2014 в Сочи. Окончательный состав определится после завершения олимпийской квалификации по хоккею, которая стартует 7 февраля в Дании, а также по итогам чемпионата мира по биатлону, который начинается сегодня в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый именитый биатлонист мира, Советник председателя Белорусской федерации биатлона Александр Тихонов считает, что в нашей стране созданы все условия для подготовки сильных спортсменов.

Александр Тихонов, 4-кратный чемпион Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира по биатлону:

Когда глава государства является спортивным человеком, то это передается всему остальному населению. А Александр Григорьевич прекрасно катается на коньках, лыжероллерах. Постоянно спорту уделяет внимание.

Чемпионат мира по треку, велоспорту, чемпионат мира по хоккею – это такая ответственность.

Я уверен, что за два-три года мы приложим все усилия для того, чтобы биатлон достиг того уровня, о котором мечтает любая страна.