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Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля

28 февраля 2023 20:24
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Белорусские атлеты продолжают медальную гонку на играх «Дети Азии». 28 февраля наша копилка потяжелела на три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дважды на пьедестале оказывались представители шорт-трека. Один раз отличились прыгуны с трамплина.

О героях соревновательного дня с места событий расскажет Артем Шукалович.

Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Центр Кемерово уже хорошо известен белорусам. Именно здесь, на этой площади, проходят церемонии награждения. В понедельник наша команда скромно ютилась в уголке. Но сейчас мы обжились и, что называется, чувствуем себя по-настоящему по-хозяйски. А сегодня нашу медальную копилку заслуженно в очередной раз пополнила команда по шорт-треку. Но начался соревновательный день рано утром.

Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля-4

После медали, завоеванной нашими ребятами в понедельник, 27 февраля, некоторые могли подумать: им просто повезло. И сейчас парни доказали, что дело тут не в спортивной фортуне. Сначала в забеге на 500 метров третье место занял Даниил Бычков. Финал получился «валидольным». Не обошлось и без падений. Не устоял на коньках белорус. Но из борьбы не выпал и даже больше – завоевал бронзу.

Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии». Читайте здесь.

А затем юноши подтвердили свой класс в эстафете, по итогам которой у команды Беларуси также третье место.

Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля-7

Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку:
Команда была готова бороться за медаль любого достоинства, но за медаль. У юношей Даниил Бычков у нас занял третье место, я надеялся все-таки, потому что на каждый выход в следующий круг, почему бы и нет.

Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля-10

Преподнесли спортсмены болельщикам еще один приятный сюрприз – отлично выступила наша Ева Бедрицкая в прыжках на лыжах с трамплина. По сумме двух попыток девушка заработала 203,03 балла.

Белорусские спортсмены выиграли еще три награды на международном турнире «Дети Азии».

Игры «Дети Азии» продолжаются. График у спортсменов плотный. Уже 1 марта свои первые забеги проведут и наши конькобежцы. И хочется верить, что центральная площадь вновь не останется без присутствия белорусов. А из динамиков наконец-то зазвучит наш гимн, который ознаменует золото.

Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля-13

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# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Вячеслав Сергеев # Даниил Бычков # Ева Бедрицкая # Фотофакт

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