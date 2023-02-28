Какие награды завоевали белорусы на играх «Дети Азии»? Итоги соревнований на 28 февраля
Белорусские атлеты продолжают медальную гонку на играх «Дети Азии». 28 февраля наша копилка потяжелела на три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дважды на пьедестале оказывались представители шорт-трека. Один раз отличились прыгуны с трамплина.
О героях соревновательного дня с места событий расскажет Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Центр Кемерово уже хорошо известен белорусам. Именно здесь, на этой площади, проходят церемонии награждения. В понедельник наша команда скромно ютилась в уголке. Но сейчас мы обжились и, что называется, чувствуем себя по-настоящему по-хозяйски. А сегодня нашу медальную копилку заслуженно в очередной раз пополнила команда по шорт-треку. Но начался соревновательный день рано утром.
После медали, завоеванной нашими ребятами в понедельник, 27 февраля, некоторые могли подумать: им просто повезло. И сейчас парни доказали, что дело тут не в спортивной фортуне. Сначала в забеге на 500 метров третье место занял Даниил Бычков. Финал получился «валидольным». Не обошлось и без падений. Не устоял на коньках белорус. Но из борьбы не выпал и даже больше – завоевал бронзу.
Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии». Читайте здесь.
А затем юноши подтвердили свой класс в эстафете, по итогам которой у команды Беларуси также третье место.
Вячеслав Сергеев, старший тренер команды Беларуси по шорт-треку:
Команда была готова бороться за медаль любого достоинства, но за медаль. У юношей Даниил Бычков у нас занял третье место, я надеялся все-таки, потому что на каждый выход в следующий круг, почему бы и нет.
Преподнесли спортсмены болельщикам еще один приятный сюрприз – отлично выступила наша Ева Бедрицкая в прыжках на лыжах с трамплина. По сумме двух попыток девушка заработала 203,03 балла.
Белорусские спортсмены выиграли еще три награды на международном турнире «Дети Азии».
Игры «Дети Азии» продолжаются. График у спортсменов плотный. Уже 1 марта свои первые забеги проведут и наши конькобежцы. И хочется верить, что центральная площадь вновь не останется без присутствия белорусов. А из динамиков наконец-то зазвучит наш гимн, который ознаменует золото.
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