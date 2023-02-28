Прямой эфир

Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии»

28 февраля 2023 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали на международных играх «Дети Азии». Несмотря на то, что соревновательный день только начался, он уже принес нам две награды. Серебро, во многом неожиданно, в прыжках на лыжах с трамплина взяла Ева Бедрицкая. Не подкачали и представители шорт-трека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии»-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Вот эти коньки принесли нашей команде очередную медаль, бронзовую. И в индивидуальном забеге на 500 метров из нашей команды по шорт-треку отличился Даниил Бычков. Финал А получился очень ярким и зрелищным, не обошлось без напряженной борьбы и опасных падений, но в итоге белорус поднялся на третью ступень пьедестала.

Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии»-3

Даниил Бычков, бронзовый призер игр «Дети Азии» (шорт-трек, 500 метров):
Было очень волнительно. Я сначала поехал со старта четвертым, потихоньку их начал догонять. Потом пошел на обгон. Мы там с одним мальчиком столкнулись и упали. Сначала я вышел и расстроился, что так вышло, но потом ко мне подходили и начали поздравлять, что я третье место занял. Я вообще сразу не понял, потом еще тренер подошел поздравить. Тогда я уже понял: этому мальчику дали пенальти и я третий получился.

Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии»-5

Начинали соревновательный день лыжники. Там у нас, к сожалению, без медалей. Не добрались наши спортсмены и до цветочной церемонии. Совсем чуть-чуть не хватило, три секунды всего отделили лучшего из наших, Илью Авсейкова, от третьего места.

Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии»-7

Илья Авсейков, лыжник сборной Беларуси:
Было тяжело. Сначала было легко, шел нормально, второй, немножко было тяжеловато. Но третий подъем тяжело. Но так мне понравилась гонка, я собой доволен. Шел пятым, мог бы быть третьим, но тяжело было очень сильно.

На этом соревновательный день не завершается, впереди еще насыщенная программа. Команда по шорт-треку бежит эстафету на 3 000 метров, впереди еще соревнования наших фигуристок.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Спортивные соревнования # Артем Шукалович

Другие новости рубрики

Все новости
У белорусов серебро и бронза на играх «Дети Азии». Смотрите, как прошёл соревновательный день
27 февраля 2023 19:48

У белорусов серебро и бронза на играх «Дети Азии». Смотрите, как прошёл соревновательный день

Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию
27 февраля 2023 15:07

Василий Бороховский стал бронзовым призёром игр «Дети Азии» по фигурному катанию

Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля
27 февраля 2023 14:35

Хоккей. Белорус Илья Усов провёл первый матч в АХЛ с 11 февраля