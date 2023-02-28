Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии»
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали на международных играх «Дети Азии». Несмотря на то, что соревновательный день только начался, он уже принес нам две награды. Серебро, во многом неожиданно, в прыжках на лыжах с трамплина взяла Ева Бедрицкая. Не подкачали и представители шорт-трека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артем Шукалович, корреспондент:
Вот эти коньки принесли нашей команде очередную медаль, бронзовую. И в индивидуальном забеге на 500 метров из нашей команды по шорт-треку отличился Даниил Бычков. Финал А получился очень ярким и зрелищным, не обошлось без напряженной борьбы и опасных падений, но в итоге белорус поднялся на третью ступень пьедестала.
Даниил Бычков, бронзовый призер игр «Дети Азии» (шорт-трек, 500 метров):
Было очень волнительно. Я сначала поехал со старта четвертым, потихоньку их начал догонять. Потом пошел на обгон. Мы там с одним мальчиком столкнулись и упали. Сначала я вышел и расстроился, что так вышло, но потом ко мне подходили и начали поздравлять, что я третье место занял. Я вообще сразу не понял, потом еще тренер подошел поздравить. Тогда я уже понял: этому мальчику дали пенальти и я третий получился.
Начинали соревновательный день лыжники. Там у нас, к сожалению, без медалей. Не добрались наши спортсмены и до цветочной церемонии. Совсем чуть-чуть не хватило, три секунды всего отделили лучшего из наших, Илью Авсейкова, от третьего места.
Илья Авсейков, лыжник сборной Беларуси:
Было тяжело. Сначала было легко, шел нормально, второй, немножко было тяжеловато. Но третий подъем тяжело. Но так мне понравилась гонка, я собой доволен. Шел пятым, мог бы быть третьим, но тяжело было очень сильно.
На этом соревновательный день не завершается, впереди еще насыщенная программа. Команда по шорт-треку бежит эстафету на 3 000 метров, впереди еще соревнования наших фигуристок.
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