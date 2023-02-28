Белорусские спортсмены выиграли ещё три награды на международном турнире «Дети Азии»

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают выигрывать медали на международном турнире «Дети Азии». К данной минуте наша копилка потяжелела на три награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бронзовым дуплетом отметились представители шорт-трека. Вначале третьим на 500-метровке стал Даниил Бычков. В главном забеге он долгое время был четвертым. Но из предпоследнего виража вышел третьим. И занял более выгодную позицию. Конкурент допустил столкновение и снес белоруса. За что получил дисквалификацию. А наш спортсмен удостоился заслуженной бронзы. Затем показала класс юношеская эстафета. Парни бежали 3 тысячи метров. В дружину, кроме Даниила Бычкова, также вошли Матвей Магер, Роман Зеленин и Тимофей Жук. В солидной конкуренции белорусы не затерялись и пересекли финишную черту с бронзовым временем. Белорусские спортсмены продолжают собирать медали на играх «Дети Азии».

Приятные новости пришли и из Междуреченска. Здесь прыгунья с трамплина Ева Бедрицкая долетела до серебра. До золота не хватило 50 сантиметров.

Ева Бедрицкая, серебряный призер игр «Дети Азии» (прыжки на лыжах с трамплина):

Я понимаю, что это одно из самых ответственных соревнований, на которых я участвовала. И пока что осознание не произошло. Выйду на пьедестал, наверное, придет.