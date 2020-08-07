Какие корты у нас строят и может ли Беларусь соревноваться с Америкой на равных? Сергей Тетерин о современном теннисе

Новости Беларуси. Глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал корреспонденту СТВ, какие спортивные объекты строят в Беларуси, сможет ли наша страна выйти на американский уровень тенниса и как много спортсменов становятся тренерами.

Достаточно много спортсменов смогли в период пандемии сконцентрироваться на работе, потому что соревнования отсутствовали Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:

Если заглядывать в историю далеко, то теннис появился в нашей стране в 1949 году. Много-много тренеров стояли у начала развития, и за этот период у нас были результаты от чемпионов Советского Союза до олимпийских чемпионов. Можем вспомнить сегодня Наталью Бородину, Сергея Леонюка, Наталью Звереву. После Зверевой пошло уже следующее поколение – Азаренко, Соболенко. То есть традиции в теннисе есть, и всегда был и у юношей, и у взрослых результат. Теннис на месте не стоит. И сегодня у нас есть будущее, есть ряд молодых спортсменов, на которых мы рассчитываем. После этого вируса – он когда-то закончится – я думаю, мы увидим их. Есть достаточно много спортсменов, которые смогли в этот период сконцентрироваться на работе, потому что соревнования отсутствовали.

Нам надо достаточно много работать, чтобы выйти на уровень Америки Сергей Тетерин:

Конечно, Америка – это теннисная держава, и нам надо достаточно много работать, чтобы выйти на тот уровень. Хотя девочки уже встречались с американками дома в матчах Кубка федерации и были очень близки к победе. Я бы так сказал: случайность, один мяч решил судьбу этого матча – показывает, наверное, насколько мы близки. Вот эти соревнования – Кубок Дэвиса, Кубок федерации – пока мы проиграли, но я верю, что будущие победы, в том числе и над Америкой, в теннисе могут быть. Под крышей будет восемь кортов сразу – четыре харда и четыре искусственной земли. Аналогов пока нет Сергей Тетерин:

Сегодня мы собрались в нашем городском центре – здесь будет проходить совещание в связи со строительством новой базы. По поручению Президента оно было начато три года назад, введут в первом квартале 2021 года. Под крышей будет восемь кортов сразу – четыре харда и четыре искусственной земли. Аналогов пока нет. Это позволит спортсменам и в зимний, и в летний период в случае непогоды готовиться под крышей, но на земляном покрытии.

В каждой области будет построено по четыре закрытых корта и по мере возможности будут рядом открытые корты Сергей Тетерин:

Сегодня нет такого разделения. Идея такая, чтобы на каждой базе у нас – и на Козлова, и во Дворце тенниса, и здесь – были матчевые встречи, тренировочный какой-то совместный процесс для того, чтобы было больше практики, особенно в этот период контрольных матчей, тренировочных матчей. Строятся корты в Минске, а также в Гродно, я думаю, в этом году в сентябре-октябре мы введем еще один комплекс, четыре закрытых корта. В планах федерации сегодня уже проработаны площадки. Более того, на следующий год совместный проект с местными властями – в каждой области будет построено по четыре закрытых корта и по мере возможности будут рядом открытые корты. 50 % вкладывает финансирования федерация, 50 % – области. И потом федерация передает эти построенные корты, доведенные до конца, на баланс областей. Наша задача – обеспечить тренерским составом. Сегодня много работы ведется над методическими учебниками по судейству. Пытаемся все поставить в то русло, как было когда-то в Советском Союзе. Я всегда вспоминаю ту систему знаний, особенно в теннисе, и методичек, и тренеры учились, и судьи правильно судили, как я говорю все время. Есть над чем работать. Этим занимается Академия тенниса. Все нормативные документы новые готовим со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что совместным трудом федерация получит достаточно много методической литературы, которая позволит давать результаты.

Если хороший тренер, он добирает еще дополнительными занятиями для себя, свой конспект, свои идеи Сергей Тетерин:

У нас уже сегодня работает и Татьяна Пучек, и Дмитрий Жирмонт, и Александр Бурый. Пробовался Ярослав Шило, но решил опять попробовать себя в теннисе как спортсмен. То есть ряд спортсменов, которые заканчивают свою спортивную карьеру, пытаются. Двери открыты в нашей федерации. Кто-то прижился, кому-то стало тяжело, кто-то ушел. Тренерский хлеб непростой, надо трудиться и работать, и работать не один час, а минимум от пяти до восьми часов в день. А если хороший тренер, он добирает еще дополнительными занятиями для себя, свой конспект, свои идеи. Благо, сегодня есть компьютеры, возможность со спортсменами списываться, обсуждать какие-то вопросы. У федерации уже есть своя картотека на больших спортсменов. Вот под матчи Кубка Дэвиса, мы с кем играли, у нас уже картотека на тех игроков есть. Мы знаем их слабые и сильные стороны, исходя уже из этой информации готовимся к предстоящим матчам.

Вижу Коникова как опытного тренера, который должен приходить на тренировки к молодым тренерам подсказать Сергей Тетерин:

Коников сегодня – как раз опыт, который должен был здесь помочь молодым, вдохнуть того понимания о трудолюбии. Он работал в период Советского Союза, начинали у него Волчков, Пучек когда-то, Мирный и Азаренко. Вячеслав Коников: пригласили мои ученики. Я прилетел сюда не только на самолёте, как бы на крыльях Опыт, который он получил там – тем более он работал в университете, это было сочетание университетского тенниса и опыта тренерского. Еще маленький срок, прошел год, как он приехал. Процесс идет: он сам сегодня стоит на корте, и не один час. Я его вижу больше, наверное, как опытного тренера, который должен приходить на тренировки к нашим молодым тренерам посмотреть, подсказать. Проводить какие-то семинары, которые позволят нашим тренерам быть более образованными в нашем виде спорта. Два года назад порядка 27 тренеров работали, так скажем, при поддержке теннисной федерации и спонсоров. Не все сработали на результат так, как хотелось бы. Если спортсмены не растут, сегодня не показывают тот результат, который был, мы тоже прощались и обсуждали, кто готов работать на результат.

Теннис такой вид спорта – это сегодня сплав тренера, родителя, который заинтересован, и спортсмена Сергей Тетерин:

С Президентским спортивным клубом мы уже второй год совместно проводим «Золотую ракетку» во всех регионах. Параллельно проводятся семинары, где проходит обучение тренеров, судейского аппарата. Родители, которые сегодня участвуют, помогают, находятся на этих мероприятиях, тоже набираются опыта родительского теннисного. Теннис такой вид спорта – это сегодня сплав тренера, родителя, который заинтересован, и спортсмена. Если этот треугольник настроен, срабатывает, тогда есть надежда на то, что будут и успехи. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью тенниса, мы стараемся поддерживать совместно с государством Сергей Тетерин:

У нас благодаря государству остались учебно-тренировочные группы в каждом центре. От групп начальной подготовки, учебно-тренировочные, СПС, ВСМ. Туда отбираются лучшие спортсмены. Те, которые попадают, находятся на поддержке государства и федерации. И на соревнования отправляем, и с экипировкой – все вопросы, связанные с жизнедеятельностью тенниса, мы стараемся поддерживать совместно с государством. Мы сегодня такого разделения, федерация – это общественная организация или центр один, центр второй… мы собрались с нашими директорами и договорились о том, что мы вместе, плывем в одной лодке и наша задача – это результаты в работе. Если кому-то не по пути вдруг, в жизни тоже все бывает, – это открытый разговор. Значит, придут другие люди, другие директора или другие тренеры, которые будут нацелены на спортивный результат.