Как юные конькобежцы из Беларуси тренируются к «Детям Азии»? Рассказали они сами

Новости Беларуси. Наше подрастающее поколение во всю готовится к играм «Дети Азии», сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Этот мультифорум примет Кузбасс. Такая вот Олимпиада для тех, кому до 16. Съемочная группа СТВ побывала на тренировке конькобежцев. О планах, задачах и амбициях репортаж Сергея Тулупова.

Они еще дети, но у них все по-взрослому. Полноценная разминка, растяжка, работа на тренажерах. И, конечно, отшлифовка техники. Без нее в большом спорте никуда. Они видят цель. Они идут к ней. Для ребят и девчат предстоящие игры «Дети Азии» станут самым крупным стартом в жизни. А раз так, то ради этого стоит потерпеть.

Руслан Тоболич, старший тренер юниорской молодежной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Плох тот спортсмен, который не мечтает о медалях. Даже и тренеры – мы все мечтаем завоевать медали, чтобы наш флаг поднялся и гимн играл. Мы к этому стремимся и на это надеемся. Цели такие есть.

Учебно-тренировочный сбор проходит в столице, на базе «Минск-Арены». Здесь организованы две полноценные тренировки в день. После разминки занятия проводятся на льду. Все ради заветной цели.

Руслан Тоболич:

То, что четыре часа разницы – мы будем тренировки немножко смещать в соответствии с графиком, который там будет. И потихонечку ребята готовятся к акклиматизации.

Состав конькобежной белорусской команды – 10 человек. По пять юношей и девушек. В Кузбассе будут представлены четыре дистанции. Начиная от 500 метров и заканчивая тремя километрами. Кроме того, спортсменам предстоит определить сильнейших в командных спринтах и масс-стартах. В общем, проявить себя будет где. Главное, чтобы было кем. Несмотря на то, что наша команда молода, в ней уже есть свои звездочки. Полина Сивец на первенстве страны выиграла 1,5 километра и 3 000 метров. Более того, в свои 15 она конкурировала со взрослыми на чемпионате страны. И стала четвертой.

Полина Сивец, спортсменка сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Хочется показать хороший результат. Надеемся, конечно, на медали, на места. Волнение, конечно, присутствует, но надо быть в себе уверенным, для этого мы и тренируемся.

А это – Радомир Минин. Сын экс-главного тренера национальной сборной Сергея Минина. В команду он попал вовсе не благодаря папе. Место заслужил. Трудом и потом.

Радомир Минин, спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту:

В моей категории мальчики бегут по 39 секунд. То есть я должен буду бежать где-то 40, может быть, чуть медленнее, чтобы попасть на пьедестал. Хорошо пробежать, показать свои секунды лучшие, круги, даже побороться за медали.

Конькобежный спорт – один из многих, которые будут представлены на российском мультифоруме. В программу вошли также фигурное катание, классические и горные лыжи, сноуборд. Белорусы будут сражаться за награды в 8-ми дисциплинах. Состав сборной – более 60 спортсменов.

Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:

Подготовлена сборная Беларуси очень даже неплохая. Хотелось бы поблагодарить Федерацию по зимним видам спорта за то, что помогли отобрать действительно лучшие команды по всем дисциплинам. Многие провели даже специальные отборочные соревнования именно по «Детям Азии». По всем зимним дисциплинам мы оказываем максимальную помощь. В том числе всех интересует и климатическая особенность региона, и как пройти акклиматизацию, какие объекты, какие конфигурации трасс. Конечно, все возможное мы оказываем, в том числе запрашиваем информацию у наших коллег из Кузбасса. В том числе уже начинаем потихоньку экипировать наши команды. Думаю, они будут приятно удивлены, что они получат ту же экипировку, в которой их кумиры выступали на Олимпиаде в Пекине.