Как прошёл 2023-й для белорусских лучников – рассказала главный тренер сборной
Отечественные старты во многих видах спорта становятся действительно площадкой для ярких баталий. Белорусские лучники стартовали в новом году чемпионатом страны. Что такое дуэльные поединки и смогут ли белорусы заставить поклониться Эйфелеву башню – об этом и многом другом мы спросили главного тренера Екатерину Тимофееву. Она любезно пришла к нам в студию «Спорттаймера», но не одна. Александра Стрелец – один из лидеров сборной Беларуси, девушка открыла много секретов спортивных лучников.
Как прошел 2023 год для стрелков из лука?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Твое мнение. Как прошел 2023 год?
Александра Стрелец, двукратный призер II Игр стран СНГ:
По показателям наших спортсменов я бы сказал, что очень перспективней. Потому что очень много было медалей. И если посмотреть количество участников в финале, достаточно много наших спортсменов было в финале.
Юлия Силипицкая:
А на сколько легко попасть вообще тяжело попасть в финал международного старта и почему?
Александра Стрелец:
Потому что одна пробоина, бывает, решает все.
Юлия Силипицкая:
Что скажет главный тренер?
Екатерина Тимофеева:
Учитывая наши реалии, когда мы не допущены к основной международным стартам: чемпионатам Европы, мира. Мы имеем возможность участия, и слава богу, что мы имеем такую возможность – участвовать в международных соревнованиях в России, в Казахстане.
Юлия Силипицкая:
Там в основном только Беларусь и Россия или подтягиваются из постсоветского пространства команды?
Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Подтягиваются и другие страны СНГ. Это и Кыргызстан, и Таджикистан. Лидерами являются российские спортсмены и белорусские спортсмены. Наши спортсмены очень достойно представляли нашу страну на этих соревнованиях. Например, в Казахстане две наши спортсмены, Деминская Карина была первая, Анна Марусова была второй. Это наши мастодонты, скажем так, если можно так выразиться. Это опытнейшие спортсмены, участницы Олимпийских игр в Токио – 2020. Они, конечно же, очень достойно выступили. Так же можно отметить четвертое место. Да, не сложилось с завоеванием медали, но четвертое место заняла наша команда микст. В составе Нины Соболь и с молодого спортсмена – Смольский Евгений. И также порадовали нас наши юниоры – были завоеваны медали. Третье место в индивидуальном зачете – Никиференко Анастасия и третье место в команде микст – Трутченкова Анастасия и Курленко Филипп.
Подробности в интервью.
Какие перспективы попасть на Олимпиаду-2024 в Париже?
Юлия Силипицкая:
Касательно Парижа, мы будем смотреть его по телевизору?
Екатерина Тимофеева:
Мы в любом случае готовимся к сезону 24-го года. Мы надеемся, что международная федерация ответит на наши письма, которые мы послали еще в 2023 году.
Юлия Силипицкая:
Ответ есть?
Екатерина Тимофеева:
Ответа пока нет. Мы все в его ожидании. И, конечно же, надеемся на то, что у нас будет возможность выехать на чемпионат Европы. Он квалификационный. И на этап Кубка мира.
Юлия Силипицкая:
Сколько надо пройти этапов Кубка мира? И вообще по какой градации есть возможность получить этот заветный квиток?
Екатерина Тимофеева:
Нужно войти в тройку призеров.
Юлия Силипицкая:
То есть только призывают тройку?
Екатерина Тимофеева:
Ну, мы говорим сейчас об индивидуальных соревнованиях.
Юлия Силипицкая:
У нас есть шансы.
Екатерина Тимофеева:
Шансы есть, если допустят наших спортсменов в нейтральном статусе участвовать на этих соревнованиях.
Насколько популярна стрельба из лука?
Юлия Силипицкая:
Насколько охотно идут ребята. Есть у вас это длинная скамейка запасных?
Екатерина Тимофеева:
Каждый год как-то по-разному. Когда проходит какие-то соревнования, такие значимые, как, например, в 2019 году. Прошли II Европейские игры. Проходили они в Минске. Естественно, большое количество болельщиков смогли увидеть наш вид спорта на телеэкранах. Вживую так же у них была возможность посмотреть воочию, как происходит соревнование на площадке спортивной. И надо сказать, что как раз в 2019 году был приток молодых спортсменов, желающих попробовать данный вид спорта, было очень много.
Юлия Силипицкая:
II Игры стран СНГ. Могилев. Был приток сейчас? Начались звонки какие-то или пока еще нет информации?
Екатерина Тимофеева:
Нет, звонки как раз таки в федерацию, тренерам. Начали искать информацию на сайтах (сейчас очень распространена), в Instagram нас находят. Поэтому вот такие мероприятия и помогают. И притоку молодых людей, детей, чтобы они приходили в наш вид спорта, знакомились с нашим видом спорной и имели возможность тренироваться.