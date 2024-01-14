Как прошёл 2023-й для белорусских лучников – рассказала главный тренер сборной

Отечественные старты во многих видах спорта становятся действительно площадкой для ярких баталий. Белорусские лучники стартовали в новом году чемпионатом страны. Что такое дуэльные поединки и смогут ли белорусы заставить поклониться Эйфелеву башню – об этом и многом другом мы спросили главного тренера Екатерину Тимофееву. Она любезно пришла к нам в студию «Спорттаймера», но не одна. Александра Стрелец – один из лидеров сборной Беларуси, девушка открыла много секретов спортивных лучников. Как прошел 2023 год для стрелков из лука? Юлия Силипицкая, СТВ:

Твое мнение. Как прошел 2023 год?

Александра Стрелец, двукратный призер II Игр стран СНГ:

По показателям наших спортсменов я бы сказал, что очень перспективней. Потому что очень много было медалей. И если посмотреть количество участников в финале, достаточно много наших спортсменов было в финале. Юлия Силипицкая:

А на сколько легко попасть вообще тяжело попасть в финал международного старта и почему? Александра Стрелец:

Потому что одна пробоина, бывает, решает все. Юлия Силипицкая:

Что скажет главный тренер? Екатерина Тимофеева:

Учитывая наши реалии, когда мы не допущены к основной международным стартам: чемпионатам Европы, мира. Мы имеем возможность участия, и слава богу, что мы имеем такую возможность – участвовать в международных соревнованиях в России, в Казахстане. Юлия Силипицкая:

Там в основном только Беларусь и Россия или подтягиваются из постсоветского пространства команды?

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Подтягиваются и другие страны СНГ. Это и Кыргызстан, и Таджикистан. Лидерами являются российские спортсмены и белорусские спортсмены. Наши спортсмены очень достойно представляли нашу страну на этих соревнованиях. Например, в Казахстане две наши спортсмены, Деминская Карина была первая, Анна Марусова была второй. Это наши мастодонты, скажем так, если можно так выразиться. Это опытнейшие спортсмены, участницы Олимпийских игр в Токио – 2020. Они, конечно же, очень достойно выступили. Так же можно отметить четвертое место. Да, не сложилось с завоеванием медали, но четвертое место заняла наша команда микст. В составе Нины Соболь и с молодого спортсмена – Смольский Евгений. И также порадовали нас наши юниоры – были завоеваны медали. Третье место в индивидуальном зачете – Никиференко Анастасия и третье место в команде микст – Трутченкова Анастасия и Курленко Филипп. Подробности в интервью.

Какие перспективы попасть на Олимпиаду-2024 в Париже? Юлия Силипицкая:

Касательно Парижа, мы будем смотреть его по телевизору? Екатерина Тимофеева:

Мы в любом случае готовимся к сезону 24-го года. Мы надеемся, что международная федерация ответит на наши письма, которые мы послали еще в 2023 году. Юлия Силипицкая:

Ответ есть? Екатерина Тимофеева:

Ответа пока нет. Мы все в его ожидании. И, конечно же, надеемся на то, что у нас будет возможность выехать на чемпионат Европы. Он квалификационный. И на этап Кубка мира. Юлия Силипицкая:

Сколько надо пройти этапов Кубка мира? И вообще по какой градации есть возможность получить этот заветный квиток? Екатерина Тимофеева:

Нужно войти в тройку призеров. Юлия Силипицкая:

То есть только призывают тройку? Екатерина Тимофеева:

Ну, мы говорим сейчас об индивидуальных соревнованиях. Юлия Силипицкая:

У нас есть шансы. Екатерина Тимофеева:

Шансы есть, если допустят наших спортсменов в нейтральном статусе участвовать на этих соревнованиях.