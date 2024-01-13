Сегодня, 13 января, определились финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом полуфинальном поединке встречались «Столица» и гомельский ВРЗ.

Счет на старте второго тайма открыл Евгений Клочко и вывел гомельчан вперед. Алексей Пинчук на 17-й минуте второй половины встречи удвоил преимущество своей команды. На последней минуте Юрий Дегтеренко точным ударом в створ ворот поставил финальную точку. ВРЗ победил «Столицу» со счетом 3:0 и вышел в финал Кубка страны.