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Определились финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу

13 января 2024 18:31
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Сегодня, 13 января, определились финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом полуфинальном поединке встречались «Столица» и гомельский ВРЗ.

Определились финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу-1

Счет на старте второго тайма открыл Евгений Клочко и вывел гомельчан вперед. Алексей Пинчук на 17-й минуте второй половины встречи удвоил преимущество своей команды. На последней минуте Юрий Дегтеренко точным ударом в створ ворот поставил финальную точку. ВРЗ победил «Столицу» со счетом 3:0 и вышел в финал Кубка страны.

Определились финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу-4

Во втором полуфинале оршанский «Витэн» соперничал с «Минском». Первый тайм завершился в пользу «Витэна» – 4:2. Второй отрезок матча также прошел под диктовку оршанской дружины. В итоге столичная команда уступила со счетом 4:8. Финальный поединок Кубка Беларуси, в котором встретятся гомельский ВРЗ и оршанский «Витэн», пройдет завтра, 14 января.

# Мини-футбол

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