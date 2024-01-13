В Беларуси стартовал второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею

На велодроме «Минск-Арены» стартовал второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На велодроме «Минск-Арены» стартовал второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проводятся по круговой системе. По результатам первого тура команды разделились на группы А и Б. В первой – традиционные лидеры, спортивный клуб «Строитель» из Бреста и «Минск-1». Их противостояние стало центральным матчем субботы.
Минчане одержали уверенную победу – 7:2. В группе А также дружина «Минск-2» и сборная Гомельской области. Последние годы гомельчане вышли на новый уровень и создают достойную конкуренцию фаворитам.
Александр Якименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
И «Брест», и «Минск», и «Гомель» – это те клубы, которые будут бороться за золотые медали. Сенсация то, что за последние 15 лет, «Гомель» может стать чемпионом страны, но это все выявится в последней игре. И, как вы видите, она упорная – до последней секунды, минуты. Это радует.
Второй тур закончится завтра, 14 января. Проверить свои силы может каждая команда в стыковых матчах двух групп «Золотой шанс». Победителей чемпионата узнаем в третьем туре, который пройдет в феврале.