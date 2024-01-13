В Беларуси стартовал второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею

На велодроме «Минск-Арены» стартовал второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проводятся по круговой системе. По результатам первого тура команды разделились на группы А и Б. В первой – традиционные лидеры, спортивный клуб «Строитель» из Бреста и «Минск-1». Их противостояние стало центральным матчем субботы.

Минчане одержали уверенную победу – 7:2. В группе А также дружина «Минск-2» и сборная Гомельской области. Последние годы гомельчане вышли на новый уровень и создают достойную конкуренцию фаворитам.