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«Мишкопад» на матче ЧБ! Все игрушки от болельщиков отправятся детям из онкологического отделения в Могилёве

13 января 2024 18:31
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В субботнем расписании чемпионата Беларуси по хоккею значатся три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мишкопад» на матче ЧБ! Все игрушки от болельщиков отправятся детям из онкологического отделения в Могилёве-1

Минская «Юность» взяла реванш у «Гомеля» со счетом 5:3. «Могилев» уступил гродненскому «Неману» – 4:6. Матч в Могилеве завершился «мишкопадом». Инициатором благотворительного проекта выступил местный клуб. Все игрушки, которые болельщики бросили на лед, будут переданы в онкологическое отделение детской областной больницы. 13 января проходит еще одна игра – жлобинский «Металлург» принимает «Витебск».

# Хоккей Беларуси

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