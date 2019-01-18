«Иголками по всему телу». Как белорусские «моржи» закаляются этой зимой

Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:

Как иголками по всему телу. Конечно, жёстко холодная вода, сейчас морозец такой!

Для Владимира Владимировича сезон купальный – даже в середине января. Очень удобно и к тому же полезно, отмечает мужчина, ведь особенно актуальная зимой простуда обходит его стороной больше двух десятков лет. Владимир Шульган:

Если вот из воды выходил, где-то ещё жестко было, то сейчас тело нагревается, адреналин в организме. Всё прекрасно.

В свои 61 мужчина ныряет в ледяную воду, не преследуя определённых спортивных целей. К слову, положительное воздействие таких регулярных процедур на организм юных атлетов, в унисон заявляют медики, научно доказано. Из мышц моментально выводятся продукты обмена, например, та же молочная кислота.

Владимир Шульган:

Впервые в Беларуси федерация зимнего плавания была создана в 1965 году, первая в мире. Видом спорта наша деятельность признана в 2016 году решением министерства спорта и туризма. Советуют закаляться поэтапно: начинать с контрастного душа, после пробовать ходить по снегу босиком и на несколько секунд опускаться в холодную воду. А дальше, натренировавшись, можно спокойно проводить в ней и до десяти минут.

Александр Шершень, призёр соревнований по спортивному зимнему плаванию:

Тут основное – это психология. Некоторые приходят, окунулся и всё – понравилось. Получил заряд бодрости.

19 января верующие будут праздновать Крещение. По традиции многие окунутся в этот день в прорубь. А особо смелые залезут в ледяную воду совсем с другими целями – чтобы испытать себя на прочность.