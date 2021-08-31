Как понять, что у ребёнка есть способности к лёгкой атлетике? Узнали у тренера

Новости Беларуси. Сейчас модно говорить: «Всем бег!» Но легко ли профессионально заниматься легкой атлетикой? В программе « Центральный регион » на СТВ рассказали, как королева спорта выдерживает конкуренцию с игровыми видами, что дает для здоровья, какие еще виды спорта популярны в центральном регионе и как готовятся к мировому первенству по гребле наши юниоры.

Легкую атлетику не даром величают королевой спорта. С нее не только начиналась история олимпийского движения. По количеству разыгрываемых наград ей нет равных. Сейчас легкой атлетикой в этой ДЮСШ занимаются 200 ребят. В первые годы они могут пробовать все: от бега до толкания ядра. Дальше тренеры примечают сильные стороны каждого.

Пробовать заниматься легкой атлетикой стоит хотя бы ради здоровья. Будешь если не чемпионом, то гибким, выносливым и подтянутым. А то, что бегу все возрасты покорны, подтверждает Открытый кубок по часовому бегу для всех любителей этого спорта. Традиционно его проводят в этом манеже. Яна Шипко, корреспондент:

Получается, что изначально в легкую атлетику могут прийти все желающие дети. На каком этапе можно уже понять, что есть способности у ребенка?

Леонид Артемьев, старший тренер ДЮСШ № 3 Молодечно:

Способности проявляются в более зрелом возрасте, когда маленькие, не всегда видно. В районе 13-14 лет уже проявляются способности. А так дети почти все одинаковые. Немножко отличаются, кто-то чуть быстрее, кто-то чуть выносливее. А потом уже, когда специализация у них начинается, начинают проявляться способности. Легкая атлетика – это очень многосторонний вид спорта. То есть можно найти каждому его место в спорте. Яна Шипко:

А благодаря этой доступности, что не нужна сложная экипировка, как в хоккее, например, это популярный вид спорта сейчас? Или игровым проигрывает в конкуренции?

Леонид Артемьев:

Игровым больше внимания уделяется, спортивные клубы по игровым видам есть. У каждого есть майка, спортивные штаны – и бегай, пожалуйста. Когда уже кто-то прыгает, допустим, надо шиповки, чтобы не поскользнуться при отталкивании. Для метания нужно уже перед этим получить подготовку силовую. А так это самый доступный вид спорта. Но самое главное, что это бег для здоровья. Которые бегают не на выживание, а кто бегает утром в парке, на стадионе. Эти люди помнят о своем здоровье и занимаются этим видом. Как говорят: это тяжелая легкая атлетика. Везде надо работать и тренироваться. Сидит девочка на тренировке, она пришла со сколиозом. Ей вначале дали справку в группу не основную. Сегодня она мне принесла новую справку, допускается. У нас врачи часто: чуть пульс редкий – у тебя брадикардия, ты не можешь заниматься. На самом деле у всех бегунов на выносливость пульс реже, чем у обычного человека. Норма для врачей 75-85 ударов в минуту, а у этих спортсменов 45-50. Какое сердце изнашивается быстрее? Яна Шипко:

Возвращаясь к тому, как отсеиваются дети, когда начинают заниматься легкой атлетикой, вы на глаз можете определить, у кого склонность к какому виду?

Леонид Артемьев:

Я никого не выгоняю, но требую, чтобы был результат. Я никого не отсеиваю. Они сами. Кто боится трудностей, они сами потихоньку отходят. Кто хочет результат, то ходят и занимаются. Не хочешь – скажи мне, я тебя не буду напрягать. Яна Шипко:

Лучше приводить ребенка в спортивную секцию, если карьеру спортивную не сделает, то на здоровье благотворно скажется.

Леонид Артемьев:

Конечно, легкая атлетика всему способствует. Да, большой спорт – это большие нагрузки, там и травмы могут быть. У нас в беге на выносливость какие травмы? Они бегут в свое удовольствие, заставляешь их расслабленно бежать. Дал в понедельник тренировку: пробегите 12 километров. Смотрю, долго нет. Дождался, пробежали 21, полумарафон. Сейчас ближайший старт на Минском полумарафоне. Яна Шипко:

А вы побежите?

Леонид Артемьев:

Я не побегу. Я на велосипеде могу проехать, все-таки уже годы. Яна Шипко:

Сколько лет вы уже здесь преподаете?

Леонид Артемьев:

С 1978 года в этой школе. Директора нашего тоже подготовил, мой ученик. Вот два тренера. Яна Шипко:

Что за эти годы поменялось? Увеличились ли наборы?