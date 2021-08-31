«Занимаюсь лёгкой атлетикой уже шесть лет». Почему ДЮСШ № 3 в Молодечно так любят юные спортсмены?
Новости Беларуси. Сейчас модно говорить: «Всем бег!» Но легко ли профессионально заниматься легкой атлетикой? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, как королева спорта выдерживает конкуренцию с игровыми видами, что дает для здоровья, какие еще виды спорта популярны в центральном регионе и как готовятся к мировому первенству по гребле наши юниоры.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы приехали в детско-юношескую спортивную школу в Молодечно.
Спортивные секции в Молодечно есть на любой вкус. Плавание, единоборства, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, хоккей, футбол и даже городошный спорт. Но у легкой атлетики по доступности соперников нет. Особой экипировки и инвентаря не требуется. Было бы желание.
Алина Якубович, учащаяся ДЮСШ № 3 Молодечно:
Меня зовут Алина Якубович, мне 15 лет. Моя дисциплина – прыжки в длину, тройной прыжок. Пришла спонтанно, у нас в первой школе организовали пятый класс на базе спортивного. Меня позвала подруга, сначала вообще не хотела идти, но все-таки решилась. Сейчас рада, что сюда пришла и занимаюсь спортом. Набирали всех желающих, а сейчас остались те, кто хочет заниматься дальше спортом.
Вадим Космач, учащийся ДЮСШ № 3 Молодечно:
Я Вадим Космач, мне 16 лет, занимаюсь легкой атлетикой уже шесть лет. Меня позвали со школы сюда просто позаниматься, побегать. Участвовал здесь на соревнованиях, мне понравилось, я остался. После колледжа я сюда прихожу, тренируюсь час-два, потом уже домой.
Мотивации воспитанникам легкоатлетической школы в Молодечно хватает. На Паралимпийских играх от нашей страны выступил чемпион мира в прыжках в высоту Сергей Бурдуков.
Развитие инваспорта – одно из важных направлений работы. Вдохновляет ребят и пример нашего прыгуна в высоту Максима Недосекова, который вернулся из Токио с медалью.
Алина Якубович:
Очень мотивирует заниматься дальше и отобраться на такие значительные соревнования. Довольно много надо работать, чтобы показать достойный результат, отобраться на ту же республику и показать хороший результат, занять призовые места. Довольно хорошо совмещать с учебой, после учебы прихожу сюда, в манеж, есть даже свободное время. Я свободно занимаюсь, есть много времени. Рада, что есть манеж, есть где заниматься, есть достойные тренеры, которые могут подготовить к таким соревнованиям, благодаря им показываем такие хорошие результаты.
Вадим Космач:
Планирую стать мастером спорта. Возможно, самое тяжелое – тренировки. Для прыжков надо много тренироваться и качаться. Недавно ездил на соревнования, стал кандидатом в мастера спорта, выполнил разряд. Результат – 2,04.
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