«Занимаюсь лёгкой атлетикой уже шесть лет». Почему ДЮСШ № 3 в Молодечно так любят юные спортсмены?

Новости Беларуси. Сейчас модно говорить: «Всем бег!» Но легко ли профессионально заниматься легкой атлетикой? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, как королева спорта выдерживает конкуренцию с игровыми видами, что дает для здоровья, какие еще виды спорта популярны в центральном регионе и как готовятся к мировому первенству по гребле наши юниоры. Яна Шипко, корреспондент:

Мы приехали в детско-юношескую спортивную школу в Молодечно.

Спортивные секции в Молодечно есть на любой вкус. Плавание, единоборства, спортивная гимнастика, волейбол, баскетбол, хоккей, футбол и даже городошный спорт. Но у легкой атлетики по доступности соперников нет. Особой экипировки и инвентаря не требуется. Было бы желание.

Алина Якубович, учащаяся ДЮСШ № 3 Молодечно:

Меня зовут Алина Якубович, мне 15 лет. Моя дисциплина – прыжки в длину, тройной прыжок. Пришла спонтанно, у нас в первой школе организовали пятый класс на базе спортивного. Меня позвала подруга, сначала вообще не хотела идти, но все-таки решилась. Сейчас рада, что сюда пришла и занимаюсь спортом. Набирали всех желающих, а сейчас остались те, кто хочет заниматься дальше спортом.

Вадим Космач, учащийся ДЮСШ № 3 Молодечно:

Я Вадим Космач, мне 16 лет, занимаюсь легкой атлетикой уже шесть лет. Меня позвали со школы сюда просто позаниматься, побегать. Участвовал здесь на соревнованиях, мне понравилось, я остался. После колледжа я сюда прихожу, тренируюсь час-два, потом уже домой.

Мотивации воспитанникам легкоатлетической школы в Молодечно хватает. На Паралимпийских играх от нашей страны выступил чемпион мира в прыжках в высоту Сергей Бурдуков.

Развитие инваспорта – одно из важных направлений работы. Вдохновляет ребят и пример нашего прыгуна в высоту Максима Недосекова, который вернулся из Токио с медалью.

Алина Якубович:

Очень мотивирует заниматься дальше и отобраться на такие значительные соревнования. Довольно много надо работать, чтобы показать достойный результат, отобраться на ту же республику и показать хороший результат, занять призовые места. Довольно хорошо совмещать с учебой, после учебы прихожу сюда, в манеж, есть даже свободное время. Я свободно занимаюсь, есть много времени. Рада, что есть манеж, есть где заниматься, есть достойные тренеры, которые могут подготовить к таким соревнованиям, благодаря им показываем такие хорошие результаты.