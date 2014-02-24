Как Минск будет встречать белорусских олимпийцев 24 февраля

Новости Беларуси. Беларусь готовится к возвращению своих героев. 24 февраля из Сочи на родину вернутся наши олимпийцы. В аэропорту победителей и призеров сочинской Олимпиады ждет настоящее торжество: у трапа будет расстелена красная ковровая дорожка, спортсменов встретит рота почетного караула в сопровождении военного оркестра и девушек в национальных костюмах с хлебом-солью.

Сегодня действительно очень торжественный и волнительный день предстоит пережить в первую очередь нашим олимпийцам. Не припомню, что бы кого-то так тщательно готовились встречать в Национальном аэропорту. Сейчас аэропорт окутал густой туман. Сразу вспомнилась гонка с массовым стартом у биатлонисток, проведение которой было под вопросом как раз из-за густого тумана. Но все мы помним, как все хорошо закончилось. А именно, золотым успехом Дарьи Домрачевой. Так и 24 февраля никакие погодные капризы не испортят праздничное настроение.

Еще позавчера представители руководства города, Олимпийского комитета, Минспорта и других структур собрались здесь и буквально до последней мелочи проработали детали встречи. То, что она будет впечатляющей, теплой и душевной, стало понятно еще по дороге в аэропорт. Вдоль трассы – десятки растяжек и биг-бордов с изображением наших медалистов. Известно, что герои Олимпиады проедут практически через весь город и наверняка многие минчане выйдут поприветствовать тех, кто подарил всем нам столько радостных мгновений.

Белорусы завоевали на сочинской Олимпиаде сразу шесть наград. В копилке нашей команды – одна бронзовая и пять золотых медалей! Для олимпийской сборной, в составе которой меньше 30 спортсменов, успех просто небывалый!

Алла Цупер и Антон Кушнир – лучшие в мире лыжные акробаты. Дарья Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка, и теперь уже заслуженно – Герой Беларуси! Бронзовая награда еще одной биатлонистки – Надежды Скардино – стала очень приятным сюрпризом.

Впрочем, теперь наша очередь преподносить сюрпризы спортсменам. 24 февраля все будет по высшему разряду: рота почетного караула, оркестр, сотни встречающих. И, как известно, лететь будут наши олимпийцы бортом № 1.

Самолет распорядился отправить лично Александр Лукашенко. Прилет запланирован на время около полудня. Или, может быть, немного попозже. Так впереди – еще несколько часов ожидания.

И давайте еще раз вспомним прощание с Олимпиадой. Церемония закрытия главных зимних стартов четырехлетия состоялась накануне вечером. Финальное шоу организаторы сделали арт-хаусным, с интонацией светлой грусти. Была продолжена история девочки Любы. Если на открытии она путешествовала через историю, то теперь – через культуру.

Традиционно состоялось и шествие олимпийских сборных стран-участниц Игр. Знаменосцем нашей команды стала Дарья Домрачева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.