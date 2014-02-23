Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир: Спасибо огромное за поддержку всем! Без вас это было бы нереально

Новости Олимпиады. В Олимпийском Сочи программа «Неделя» встретилась с Антоном Кушниром, чтобы расспросить золотого медалиста о его прыжке, получившим самую высокую оценку за всю историю фристайла.

Антон, спасибо вам за пятую медаль в нашу копилку. Не могу не спросить, нашла таку информацию, что в детстве вы боялись высоты. Это как? Вот вы пошли в акробатику, высота прыжков, насколько я знаю, достигает 16 метров. Клин клином вышибают?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Честно говоря, когда в 1994 году я приехал в Карпаты, увидел, как тренируется команда по фристайлу. Я так глянул, думаю, ничего себе! Даже не мечтал, что буду переворачиваться через себя. Начали кататься на лыжах, потом в зале занимались - изначально кувырки, все эти базовые упражнения. Потом, со временем потихонечку на лыжах начали прыгать прямые прыжки с трамплина. Так дальше и пошло.

Тройное сальто с пятью винами - сложнейший прыжок. До этого на Олимпийских играх его никто не исполнял. Как и в какой момент решили пойти ва-банк?

Антон Кушнир:

Готовили мы целенаправленно этот прыжок. С Николаем Ивановичем обсуждали. И конкретно шли на него при попадании в суперфинал. Пробовали его здесь несколько дней назад.

Почему? Ведь это рисковый шаг. Это один шанс из ста.

Антон Кушнир:

Давно, честно говоря, стали его прыгать, готовить и на воду. Как видели, три человека прыгали – еще 2 китайца. Правда, один человек прыгал в другом варианте. И тут, честно скажу, когда уже попал в суперфинал, в четверку, я уже немножко к этому раскрепостился и уже борьба была за первое место.

Китайцы тоже заявили такой по сложности прыжок, но прыгали уже после вас. Может быть это как-то психологически на них повлияло? Или вы реально на голову выше?

Антон Кушнир:

Вы знаете, они тоже неплохо его исполняют. Просто все удачно сложилось, что именно и по скорости, и по погоде – при этих всех факторах, удалось исполнить на таком высоком уровне.

О чем думали во время полета? Или за эти тридцать секунд успеваешь подумать только о том, чтобы приземлиться красиво?



Антон Кушнир:

Старался лишнего не думать, не накручивать себя. Думал об исполнении прыжка, о качестве его, работе в воздухе, корректировке приземления. Полностью был сосредоточен, сконцентрирован на этом прыжке.

В жизни у вас был момент «на грани», когда вы собирались завершать карьеру, больше не прыгать. Что вас в тот момент остановило вот от этого, теперь уже понятно, необдуманного поступка?

Антон Кушнир:

Травма была на склоне. Это было первого января. Мы только прилетели в Солт-Лейк-Сити. Прошло некоторое время и задумался, решил, что все-таки нужно себе доказать, невзирая на то, что были какие-то негативные моменты, что все-таки не зря были потрачены 22 года спортивной карьеры. И нужно было прийти к какому-то логическому завершению.

Золотая медаль Игр уже вами завоевана. Хрустальный глобус – у вас. Самая высокая оценка, которую можно было бы получить, вы тоже получили. Кстати, предыдущий рекорд был у Эрика Бергоста – 133, 05 на Играх в Нагано. Тогда он сказал, что выиграл все, что можно. Вы побили и этот рекорд. Может быть сейчас тоже скажете, что будете завершать карьеру?

Антон Кушнир:

Честно говоря, желание у меня есть продолжать заниматься. Единственное, хотелось бы сейчас весной подлечиться немножко. Опять же, достать болт из колена. У меня есть еще незавершенные моменты. Чемпионат мира... для коллекции. Хотелось бы еще на пьедестале побывать.

Вас также как и Аллу Цупер, и Диму Дащинского, и Алексея Гришина называют птенцами легендарного тренера Николая Козеко. Если бы была такая возможность у вас, какую часть этой золотой медали вы отдали бы Николаю Ивановичу?

Антон Кушнир:

Не меньше половины. Мне очень важен человек. Он, конечно, легендарный, как вы правильно заметили. Конечно, очень грамотно, систематично все наработано. До мелочей отработано. И, конечно, это заслуга его в первую очередь, как тренера, как человека.

Вы на пресс-конференции назвали его красавчиком. Почему?



Антон Кушнир:

Так оно и есть! Он молодец, просто умница.

А есть кто-то за спиной у Антона Кушнира?



Антон Кушнир:

Ребята есть, хорошие ребята. Поэтому я думаю, тревожиться не надо по этому поводу. Опять же, если продолжать заниматься спортом, было бы неплохо, чтобы какая-то конкуренция была, тогда легче будет.

Благодаря вам, золотым медалистам, в Беларуси, наверное, сейчас что ни день то праздник. Понятно, биатлон, фристайл наши теперь коронные дисциплины. На ваш взгляд, в каких еще видах спорта, может на следующих Зимних Играх, мы могли бы так же выступить?



Антон Кушнир:

Вы знаете, очень неплохо развивается в Беларуси спорт. Единственное, главное не утратить те кадры, которые есть из тренерского состава. Дети, желание-то есть. Талантливая молодежь, которая приходит в спортивные школы, их надо учить, развивать, вкладывать в них знания. Я говорю и о фристайле в том числе, и о других видах спорта.

В Сочи приехала вас поддерживать ваша семья. Ваша супруга Наталья, которая сейчас находится в положении. Кстати, кто будет?

Антон Кушнир:

Мы по приезду узнаем.

Они вместе с сыном Платоном наблюдали за вами с трибун. Почему решили привезти с собой сюда сына, ведь еще совсем маленький?

Антон Кушнир:

Они для меня как талисман здесь.



Вы чувствовали, что сын смотрит? То есть надо хорошо прыгнуть.

Антон Кушнир:

Я чувствовал их поддержку. Положительную энергию. Я думаю, что это тоже помогло в достижении этого результата.

Своего сына отдадите в большой спорт?



Антон Кушнир:

Я думаю, что в спортивную школу будем отдавать однозначно для развития здоровья, тела. А дальше – будет зависеть от его желания, от его возможностей. Конечно, сильно не будем противиться. Но в то же время... Время покажет.

В одном интервью вы как-то сказали, что перед стартом планируете то, на что потратите свой выигрыш. Чем на этот раз себя порадуете?

Антон Кушнир:

Есть такая цель – дом построить. Наверное, так.

Спасибо вам огромное за интервью. Спасибо за пятую медаль в нашу копилку.

Антон Кушнир:

Спасибо огромное за поддержку всем! Без вас это было бы нереально.