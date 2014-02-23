Олимпиада-2014 в Сочи. Церемония закрытия. Стенограмма онлайн-трансляции 23 февраля (лыжные гонки)

Новости Олимпиады. Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.
Доброе воскресное утро! Сегодня будем следить за гонкой на 50 км у лыжников.
Уже преодолели отметку в 5 км наши лыжники. Михаил Семёнов стартовал 29-м и сейчас бежит по 9-му времени.
И с завидной синхронностью пробежали 5-тикилометровую отсечку наши Иванов и Долидович: оба 47-е.
Свой лучший результат на Играх Сергей Долидович показал, кстати, как раз в сегодняшней дисциплине: в Турине он финишировал 12-м.
3-ий результат на отметке 8 км показывает Семёнов!
Лидирует финн Иво Нисканен, а норвежец Петтер Нортуг, действующий чемпион Игр, бежит 15-м.
Долидович на отсечке в 8 км показал время по-лучше: теперь он бежит 41-м. Иванов всё там же: 48-ой.
10-километровую отсечку преодолевают лыжники. Семёнов уже 12-й, бежит прямо перед действующим Олимпийским чемпионом.
Набирает скорость и Долидович, он 33-й. Иванов пока всё больше отстаёт: 51-ый результат.
Тем временем швед Юхан Ульссон выбился в лидеры. Он, кстати, бронзовый призёр Ванкувера на этой дистанции.
64 спортсмена сегодня на дистанции. Не стартовал лишь американец Торин Коос.
На отметке в 12,5 км Семёнов 14-ый, Долидович 35-ый, Иванов 44-ый.
15-километровую отметку преодолели лыжники. Семёнов выбился в 5-ку.
По одному времени бегут они с американцем Хоффманом: 1,4 секунды их отставание от Ульссона.
Долидович на этой же отметке 37-ой, Иванов 44-ый.
На отметке в 18 км у Семёнова 3,4 секунды отставания и 11-ый результат.
Швейцарец Дарио Колонья, двукратный чемпион в Сочи, бежит 13-м.
Долидович показывает 39-ое время, Иванов - 47-е.
Швед Андерс Сёдергрен пока в лидерах.
3,8 секунды отставания у Семёнова и 9-ый результат на отсечке в 20 км. В лидерах всё так же швед.
Ускорился немного Долидович и переместился на 29-ю позицию, Иванов всё там же: 50-ый.
Несколько сбавил обороты Семёнов: 7,8 секунды отставания от финна Лехтонена и 18-ый результат на отсечке в 22,5 км.
Долидович бежит 26-ым с отставанием в 10,5 сек, Иванов 50-ый.
А вот и первая потеря по ходу гонки: финн Мартти Йилхае сошёл с дистанции.
25-тикилометровую отсечку пересекают лыжники. Семёнов добежал до 4-ки: его отставание 1,2 секунды.
Долидович всё так же 26-ой, Иванов 5-ый.
А тем временем половина дистанции позади.
На отметке в 28 км Семёнов вырывается в лидеры!
1,9 секунды его преимущество перед ближайшими преследователями канадцем Харвеем и швейцарцем Перлем.
Долидович бежит 31-ым, на 8,1 секунды отстаёт он от Семёнова. Иванов по традиции 50-ый.
И удерживает лидерство Михаил! 30 км, 5,8 секунды его преимущество перед австрийцем Тринчером.
Долидович бежит по 34-ому времени, Иванов 50-ый.
Уступает 1-ю строчку Семёнов финну Хейккинену на отсечке в 32,5 км. но сам бежит 2-ым, +9,1 сек ко времени лидера
34,2 секунды привозит лидеру Долидович и бежит по 31-ому времени.
А Иванов нарушил традицию последних отсечек на трассе и переместился на 49-ую позицию.
35-километровую отсечку пересекают лыжники. Хейккинен 1-ый. Семёнов бежит за ним, но уже с отставанием в 22,5 секунды.
25-ым бежит Долидович, +35,2 ко времени финна
3 минуты привозит финну Иванов и бежит по 49-му времени.
Пока на этих Играх лучший результат всех наших лыжников - 14-ое место в эстафете. Семёнов изо всех сил старается прыгнуть выше.
38 км позади. Семёнов уступает уже больше: сейчас он бежит 16-ым, +18,3 секунды ко времени финна.
23,3 секунды отставание Долидовича, 32-ой он на отсечке.
А Иванов медленно, но верно прибавляет: 48-ое время он показывает на отсечке в 38 км.
40 км позади, Семёнов 12-ый. всего 5,4 секунды его отставание от финна.
7,5 сек привозит лидеру Долидович и бежит по 15-му времени!
3 минуты и 40 секунд отставание Иванова, по 48-ому времени бежит он.
Тем временем ещё 2 спортсмена покидают гонку: болгарин Веселин Цинзов и Младен Плакалович из Боснии и Герцеговины.
Отсечку в 42,5 км пересекают лыжники. Семёнов 9-ый, Долидович 12-ый.
Швед Сёдергрен вернулся на 1-ую строчку, Семёнов бежит с отставанием в 5,6 секунды, Долидович - 7,8 секунды.
Иванов пересекает отметку в 42,5 км. по своему графику бежит: 48-ая позиция.
5 километров до финиша! швед отметку в 45 км уже прошёл.
Друг за другом идут белорусы: Долидович вырвался на 10-ую позицию, Семёнов 11-ый
Более 4-х минут привозит лидеру Иванов, он 49-ый.
Дарко Дамьяновски из Македонии сходит с дистанции. не идёт сегодня гонка у представителей Балкан.
48 км позади. Швед Ричардссон в лидерах. Долидович уже 18-ый, Семёнов 19-ый.
Пересекает отметку в 48 км и Иванов. 5 минут отставания и 47-ая позиция.
Финишируют лыжники! Весь пьедестал занимают россияне, а наш Сергей Долидович 5-ый!!
Александр Легков 1-ый, Вылегжанина и Черноусова, читайте, серебро и бронзу, рассудил фотофиниш.
Наш Сергей Долидович отстал от лидера на 14,3 секунды и показал лучший для себя результат на Играх!
Михаил Семёнов привёз лидеру 40,8 сек и стал 17-ым. прекрасный результат для дебютанта Игр. а так же хорошо бежал по дистанции!
46-ым финишировал наш Алексей Иванов, чуть менее 6-ти минут его отставание от Легкова.
6 спортсменов ещё бегут к финишу.
Пока гонка ещё официально идёт: 2 лыжника бегут к финишу, обратимся к статистике.
На Олимпиадах, у Долидовича это уже 6-ые Игры в карьере, максимально он добирался до 12-го места в Турине в масс-старте на 50 км
4-ое место в скиатлоне было в активе Сергея на чемпионате мира в Осло в 2011 году.
Последний лыжник добежал до финиша, Вэньлун Сюн из Китая. Всё, завершена гонка.
Поздравляем россиян, оккупировали они пьедестал. Не потерялись на дистанции и белорусы. Хорошее завершение программы лыжников.
Соревнования лыжников позади. Но не пропустите нашу online-трансляцию Закрытия Игр.
Через час в Сочи начнется церемония закрытия XXII Олимпийских зимних игр.
Следите за текстовой трансляцией церемонии закрытия в твиттере СТВ.
Считанные мгновения остаются до начала церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. С нетерпением ждем грандиозного зрелища.
А пока вашему вниманию олимпийские факты.
На Олимпиаде в Сочи в течение 18 дней было разыграно 98 комплектов наград в 15 видах спорта.
Наибольший урожай собрали хозяева Игр. У россиян - 33 медали, 13 из них золотые.
На втором месте в общем зачете - Норвегия: 26 медалей (11 золотых).
Третье место общего зачета - за Канадой: 25 медалей, 10 из них золотые.
Причем канадцы выиграли последнее золото сочинской Олимпиады: его завоевала мужская хоккейная сборная.
Ну и конечно же, с удовольствием констатируем: Беларусь - в десятке сильнейших!! Великолепный результат!
6 наград у наших спортсменов, и 5 из них золотые! Это самая успешная зимняя Олимпиада для Беларуси.
На стадионе "Фишт" все готово к началу церемонии. Вот-вот действо начнется.
Церемония закрытия будет посвящена русской культуре.
Зрители увидят Россию глазами европейца – признанного во всем мире режиссера Даниэле Финци Паска.
В церемонии закрытия примет участие детский хор из 1000 человек из 83 регионов России под руководством маэстро Валерия Гергиева.
Свою оценку Играм в Сочи уже дал глава МОКа Томас Бах.
"Олимпийские игры в Сочи получились просто великолепными! Жалоб от спортсменов не было". Это слова Баха.
И еще немного о наградах.
Золотую, серебряную и бронзовую медали стали вручать только с 1904 года.
Ранее победителя награждали серебряной, а спортсмена, занявшего второе место — бронзовой медалью.
Итак, все внимание к стадиону "Фишт". Церемония началась!
Над ареной - потрясающий фейерверк! А в чаше стадиона... скользит лодка с девочкой Любой - героиней церемонии открытия.Под этой лодкой появились сотни артистов в зеркальных костюмах. Визуально похоже на движение рыбных стай.
Эти самые "рыбные стаи" образовали олимпийские кольца. Зрители в восторге!
Российские спортсмены, выигравшие золото сочинской Олимпиады, вносят на стадион флаг страны-хозяйки Игр.
Звучит гимн России.
А сейчас на стадионе появляются десятки барабанщиков.
Выступает ансамбль барабанщиков Московского военно-музыкального училища.
А вот и знаменосцы на стадионе. Флаг Беларуси - в руках блистательной биатлонистки Дарьи Домрачевой.
Любопытно, что выходят спортсмены под очень популярную в 90-е годы обработанную композицию 2Unlimited «No Limit».
Чаша стадиона постепенно заполняется участниками Игр.
Еще раз вспомним, что наибольшее количество наград завоевали россияне - 33. 13 из них золотые.
В центре внимания - россияне. Оно и понятно: хозяева Игр выиграли наибольшее количество медалей.
Своеобразной ложкой дегтя для хозяев Олимпиады стало разве что выступление российской хоккейной сборной.
Хоккеисты сборной России, кстати, прервали уникальную серию своих предшественников.
Сборная СССР - единственная в мире, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.
Итак, все спортсмены на стадионе.
А сейчас - заключительные церемонии награждения. Такой привилегии удостоены участники лыжных марафонов.
В состязаниях женщин победу в лыжном марафоне праздновала великая Марит Бьерген - теперь уже 6-кратная олимпийская чемпионка.
В честь Марит Бьерген звучит гимн Норвегии.
Также подняты три норвежских флага, ведь серебро и бронзу взяли подруги Бьерген по команде - Тереза Йохауг и Кристина Штейра.
А сейчас стадион взрывается овациями: будут награждать победителей мужского лыжного марафона.
Все медали в этом виде выиграли россияне. Бронза - у Ильи Черноусова.
Серебряная медаль вручается Максиму Вылегжанину.
Ну а золото получает Александр Легков.
В лыжном марафоне, кстати, здорово выступил наш Сергей Долидович: белорусский ветеран финишировал 5-м.
Еще раз звучит гимн Российской Федерации.
А сейчас стадион приветствует новоизбранных членов Комиссии атлетов МОК. Это канадская хоккеистка Хейли Викенхайзер...
...и легендарный норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален.
Тепло благодарят и волонтеров.
К слову, на Играх в Сочи работали волонтеры из 66 стран, в том числе и Беларуси.
Последние награды вручены, и сейчас возобновляется церемония закрытия.
Сейчас на стадионе - "Перевёрнутая деревня"! Эта часть церемонии основана на творчестве Марка Шагала.
А сейчас народный артист России Денис Мацуев исполняет на пианино произведение великого композитора Рахманинова.
А над ним кружатся 62 инструмента с исполнителями.
Ну и конечно же, россияне не могли обойти стороной театр. Сейчас на арене выступают артисты балета.
Танец исполняют балерины из Большого и Мариинского театров.
Организаторы не оставили без внимания и великих российских писателей. На стадионе - их портреты.
Звучат цитаты из всемирно известных произведений.
Следующая часть церемонии закрытия посвящена цирковому искусству.
Первой на арене появилась машина - знаменитая "буханка", вслед за ней - гимнасты, жонглёры, акробаты и клоуны.
В представлении участвуют более 400 артистов.
Огромный шатер свернулся буквально за несколько секунд - потрясающе!
На огромном табло "Фишта" демонстрируют самые яркие моменты Олимпиады.
А сейчас звучит гимн Греции.
Следом исполняется Олимпийский гимн. Под его аккорды спускают Олимпийский флаг.
Трогательно и немного грустно: дети уносят Олимпийский флаг...
Но недалеко: сейчас мэр Сочи передает флаг главе МОКа, а тот вручит флаг мэру Пхеньчхана - следующей столицы зимних Игр. Звучит гимн Республики Корея.
Демонстрируется видеоролик, посвященный Южной Корее - хозяйке следующей Белой Олимпиады.
На арене - знаменитая корейская оперная певица Су Ми Чо. Она исполняет песню.
Презентация Игр-2018 завершена.
Сейчас в церемонии закрытия примут участие официальные лица.
Слово предоставляется главе Оргкомитета Игр Дмитрию Чернышенко.
Чернышенко благодарит зрителей: "Спасибо! Это вы сделали атмосферу Игр незабываемой!" Сейчас речь произнесет Президент МОКа Томас Бах.
"Большое спасибо, Сочи! Большое спасибо, Россия!" Эти слова Бах произнес по-русски.
Томас Бах благодарит Россию за безупречное проведение Олимпиады.
Особая благодарность - президенту России Владимиру Путину.
Не забыл глава МОКа и волонтеров - им также адресованы теплые слова.
До свидания, Сочи! До свидания, Россия! Эти слова Бах снова произнес по-русски.
Томас Бах объявил Игры в Сочи закрытыми.
И по традиции призвал молодежь спустя 4 года собраться в следующей столице Игр - южнокорейском Пхенчхане.
Началась заключительная часть церемонии.
На арене под грустную мелодию появились талисманы сочинских Игр - Белый Мишка, Зайка и Леопард.
Талисманы изображают движения представителей разных видов спорта.
Кстати, площадь поля стадиона - 8 633 квадратных метра, в его сцене расположены 25 лифтовых подъемников и 40 закрывающихся люков.
А сейчас звучит незабываемая песня Пахмутовой, под которую улетал в небо талисман московской Олимпиады - Мишка.
Белый Мишка задул олимпийский огонь на стадионе, следом погас огонь и в главном факеле Игр.
Вот и завершился великолепный спортивный праздник, которого так долго ждали... Оперная певица появляется на летающем корабле и исполняет песню про Сочи.
На поле стадиона 3000 детей. В их руках - ветки ярко-желтой мимозы, весеннего цветка юга России и символа нынешней Олимпиады.
Финальный фейерверк над стадионом!
Невероятно красиво выглядит стадион "Фишт" и его окрестности с высоты птичьего полета.
Ну вот и все. 22-е зимние Олимпийские игры стали достоянием истории. Еще раз поздравляем всех белорусов с успешным выступлением наших спортсменов. Так держать!
На этом наша трансляция завершена. Спасибо за внимание, всего доброго!
Вот и все. XXII зимние Олимпийские игры в Сочи закрыты. Торжественная церемония закрытия Олимпиады пусть и не была столь же масштабной, как открытие Игр, но точно запомнится. И в первую очередь способностью организаторов посмеяться над собой. Казус на шоу-открытии с нераскрывшимся кольцом теперь стал особенностью сочинских Игр.
А после на «Фиште» появились спортсмены. Российские атлеты, как хозяева Олимпиады и лидеры общего медального зачета, вышли первыми. Знаменоносцы всех других стран шли вместе, как одна большая семья. Среди них и наша трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Не обошлось без приветствия следующей столицы зимней Олимпиады, которая пройдет в Корее. Ну, а после – самая трогательная часть: воспоминание далекого 80-го и официальное прощание с Олимпиадой.
В заключительный соревновательный день в Сочи нашли своих обладателей три последних комплекта наград. В лыжных гонках с масс-старта свободным стилем приняли участие и белорусы. Из трех стартовавших отечественных лыжников достойный результат показал Сергей Долидович. Наш ветеран преодолел 50-километровую дистанцию с пятым временем, уступив победителю меньше 15 секунд.
Мужской масс-старт стал триумфом российских лыжников: хозяева Олимпиады никого не пустили на пьедестал. Чемпионское «золото» у Александра Легкова. Обладатель «серебра» определился лишь с помощью фотофиниша. Им стал Максим Вылегжанин. Илья Черноусов дополнил тройку.
Последний олимпийский день вообще был удачным для наших восточных соседей. Российская четверка первенствовала еще и на бобслейной трассе.
А вот розыгрыш хоккейного «золота», к огромному сожалению российских болельщиков, прошел без участия хозяев игр. Последний олимпийский чемпион Сочи определялся в споре канадцев и шведов. На прошлой зимней Олимпиаде в Ванкувере финал хоккейного турнира для родоначальников хоккея получился нервным и сложным. В Сочи же практически никто не мог устоять под колесами канадской машины. За весь турнир команда кленового листа пропустила всего три шайбы, забила же куда больше. Шведы в золотом поединке ничего особенного противопоставить Канаде не смогли. Три безответные шайбы побывали в воротах сборной «трекрунор». Забивали Джонатан Тойк, Сидни Кросби и Крис Куниц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заокеанские хоккеисты одержали безоговорочную победу и второй раз подряд стали обладателями «золота» зимних Олимпийских игр. «Серебро» досталось команде Швеции, а «бронзу» днем ранее завоевала команда Финляндии, которая в матче за 3 место разгромила американцев 5:0.
Ветеран финнов Теему Селянне признан лучшим игроком хоккейного турнира в Сочи.
В итоговом командном медальном зачете Олимпиады первенствовали россияне. Хозяева игр повторили рекорд сборной СССР 1976 года в Инсбруке по количеству золотых медалей. На счету наших восточных соседей – 13 наград высшей пробы. Всего в копилке россиян 33 сочинские медали. Сборная Беларуси финишировала на 8 итоговом месте в медальном зачете: 5 золотых и одна бронзовая награда в активе отечественных олимпийцев.