Олимпиада-2014 в Сочи. Церемония закрытия. Стенограмма онлайн-трансляции 23 февраля (лыжные гонки)

Новости Олимпиады. Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Доброе воскресное утро! Сегодня будем следить за гонкой на 50 км у лыжников.

Уже преодолели отметку в 5 км наши лыжники. Михаил Семёнов стартовал 29-м и сейчас бежит по 9-му времени.

И с завидной синхронностью пробежали 5-тикилометровую отсечку наши Иванов и Долидович: оба 47-е.

Свой лучший результат на Играх Сергей Долидович показал, кстати, как раз в сегодняшней дисциплине: в Турине он финишировал 12-м.

3-ий результат на отметке 8 км показывает Семёнов!

Лидирует финн Иво Нисканен, а норвежец Петтер Нортуг, действующий чемпион Игр, бежит 15-м.

Долидович на отсечке в 8 км показал время по-лучше: теперь он бежит 41-м. Иванов всё там же: 48-ой.

10-километровую отсечку преодолевают лыжники. Семёнов уже 12-й, бежит прямо перед действующим Олимпийским чемпионом.

Набирает скорость и Долидович, он 33-й. Иванов пока всё больше отстаёт: 51-ый результат.

Тем временем швед Юхан Ульссон выбился в лидеры. Он, кстати, бронзовый призёр Ванкувера на этой дистанции.

64 спортсмена сегодня на дистанции. Не стартовал лишь американец Торин Коос.

На отметке в 12,5 км Семёнов 14-ый, Долидович 35-ый, Иванов 44-ый.

15-километровую отметку преодолели лыжники. Семёнов выбился в 5-ку.

По одному времени бегут они с американцем Хоффманом: 1,4 секунды их отставание от Ульссона.

Долидович на этой же отметке 37-ой, Иванов 44-ый.

На отметке в 18 км у Семёнова 3,4 секунды отставания и 11-ый результат.

Швейцарец Дарио Колонья, двукратный чемпион в Сочи, бежит 13-м.

Долидович показывает 39-ое время, Иванов - 47-е.

Швед Андерс Сёдергрен пока в лидерах.

3,8 секунды отставания у Семёнова и 9-ый результат на отсечке в 20 км. В лидерах всё так же швед.

Ускорился немного Долидович и переместился на 29-ю позицию, Иванов всё там же: 50-ый.

Несколько сбавил обороты Семёнов: 7,8 секунды отставания от финна Лехтонена и 18-ый результат на отсечке в 22,5 км.

Долидович бежит 26-ым с отставанием в 10,5 сек, Иванов 50-ый.

А вот и первая потеря по ходу гонки: финн Мартти Йилхае сошёл с дистанции.

25-тикилометровую отсечку пересекают лыжники. Семёнов добежал до 4-ки: его отставание 1,2 секунды.

Долидович всё так же 26-ой, Иванов 5-ый.

А тем временем половина дистанции позади.

На отметке в 28 км Семёнов вырывается в лидеры!

1,9 секунды его преимущество перед ближайшими преследователями канадцем Харвеем и швейцарцем Перлем.

Долидович бежит 31-ым, на 8,1 секунды отстаёт он от Семёнова. Иванов по традиции 50-ый.

И удерживает лидерство Михаил! 30 км, 5,8 секунды его преимущество перед австрийцем Тринчером.

Долидович бежит по 34-ому времени, Иванов 50-ый.

Уступает 1-ю строчку Семёнов финну Хейккинену на отсечке в 32,5 км. но сам бежит 2-ым, +9,1 сек ко времени лидера

34,2 секунды привозит лидеру Долидович и бежит по 31-ому времени.

А Иванов нарушил традицию последних отсечек на трассе и переместился на 49-ую позицию.

35-километровую отсечку пересекают лыжники. Хейккинен 1-ый. Семёнов бежит за ним, но уже с отставанием в 22,5 секунды.

25-ым бежит Долидович, +35,2 ко времени финна

3 минуты привозит финну Иванов и бежит по 49-му времени.

Пока на этих Играх лучший результат всех наших лыжников - 14-ое место в эстафете. Семёнов изо всех сил старается прыгнуть выше.

38 км позади. Семёнов уступает уже больше: сейчас он бежит 16-ым, +18,3 секунды ко времени финна.

23,3 секунды отставание Долидовича, 32-ой он на отсечке.

А Иванов медленно, но верно прибавляет: 48-ое время он показывает на отсечке в 38 км.

40 км позади, Семёнов 12-ый. всего 5,4 секунды его отставание от финна.

7,5 сек привозит лидеру Долидович и бежит по 15-му времени!

3 минуты и 40 секунд отставание Иванова, по 48-ому времени бежит он.

Тем временем ещё 2 спортсмена покидают гонку: болгарин Веселин Цинзов и Младен Плакалович из Боснии и Герцеговины.

Отсечку в 42,5 км пересекают лыжники. Семёнов 9-ый, Долидович 12-ый.

Швед Сёдергрен вернулся на 1-ую строчку, Семёнов бежит с отставанием в 5,6 секунды, Долидович - 7,8 секунды.

Иванов пересекает отметку в 42,5 км. по своему графику бежит: 48-ая позиция.

5 километров до финиша! швед отметку в 45 км уже прошёл.

Друг за другом идут белорусы: Долидович вырвался на 10-ую позицию, Семёнов 11-ый

Более 4-х минут привозит лидеру Иванов, он 49-ый.

Дарко Дамьяновски из Македонии сходит с дистанции. не идёт сегодня гонка у представителей Балкан.

48 км позади. Швед Ричардссон в лидерах. Долидович уже 18-ый, Семёнов 19-ый.

Пересекает отметку в 48 км и Иванов. 5 минут отставания и 47-ая позиция.

Финишируют лыжники! Весь пьедестал занимают россияне, а наш Сергей Долидович 5-ый!!

Александр Легков 1-ый, Вылегжанина и Черноусова, читайте, серебро и бронзу, рассудил фотофиниш.

Наш Сергей Долидович отстал от лидера на 14,3 секунды и показал лучший для себя результат на Играх!

Михаил Семёнов привёз лидеру 40,8 сек и стал 17-ым. прекрасный результат для дебютанта Игр. а так же хорошо бежал по дистанции!

46-ым финишировал наш Алексей Иванов, чуть менее 6-ти минут его отставание от Легкова.

6 спортсменов ещё бегут к финишу.

Пока гонка ещё официально идёт: 2 лыжника бегут к финишу, обратимся к статистике.

На Олимпиадах, у Долидовича это уже 6-ые Игры в карьере, максимально он добирался до 12-го места в Турине в масс-старте на 50 км

4-ое место в скиатлоне было в активе Сергея на чемпионате мира в Осло в 2011 году.

Последний лыжник добежал до финиша, Вэньлун Сюн из Китая. Всё, завершена гонка.

Поздравляем россиян, оккупировали они пьедестал. Не потерялись на дистанции и белорусы. Хорошее завершение программы лыжников.

Соревнования лыжников позади. Но не пропустите нашу online-трансляцию Закрытия Игр.

Через час в Сочи начнется церемония закрытия XXII Олимпийских зимних игр.

Следите за текстовой трансляцией церемонии закрытия в твиттере СТВ.

Считанные мгновения остаются до начала церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. С нетерпением ждем грандиозного зрелища.

А пока вашему вниманию олимпийские факты.

На Олимпиаде в Сочи в течение 18 дней было разыграно 98 комплектов наград в 15 видах спорта.

Наибольший урожай собрали хозяева Игр. У россиян - 33 медали, 13 из них золотые.

На втором месте в общем зачете - Норвегия: 26 медалей (11 золотых).

Третье место общего зачета - за Канадой: 25 медалей, 10 из них золотые.

Причем канадцы выиграли последнее золото сочинской Олимпиады: его завоевала мужская хоккейная сборная.

Ну и конечно же, с удовольствием констатируем: Беларусь - в десятке сильнейших!! Великолепный результат!

6 наград у наших спортсменов, и 5 из них золотые! Это самая успешная зимняя Олимпиада для Беларуси.

На стадионе "Фишт" все готово к началу церемонии. Вот-вот действо начнется.

Церемония закрытия будет посвящена русской культуре.

Зрители увидят Россию глазами европейца – признанного во всем мире режиссера Даниэле Финци Паска.

В церемонии закрытия примет участие детский хор из 1000 человек из 83 регионов России под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Свою оценку Играм в Сочи уже дал глава МОКа Томас Бах.

"Олимпийские игры в Сочи получились просто великолепными! Жалоб от спортсменов не было". Это слова Баха.

И еще немного о наградах.

Золотую, серебряную и бронзовую медали стали вручать только с 1904 года.

Ранее победителя награждали серебряной, а спортсмена, занявшего второе место — бронзовой медалью.

Итак, все внимание к стадиону "Фишт". Церемония началась!

Над ареной - потрясающий фейерверк! А в чаше стадиона... скользит лодка с девочкой Любой - героиней церемонии открытия.Под этой лодкой появились сотни артистов в зеркальных костюмах. Визуально похоже на движение рыбных стай.

Эти самые "рыбные стаи" образовали олимпийские кольца. Зрители в восторге!

Российские спортсмены, выигравшие золото сочинской Олимпиады, вносят на стадион флаг страны-хозяйки Игр.

Звучит гимн России.

А сейчас на стадионе появляются десятки барабанщиков.

Выступает ансамбль барабанщиков Московского военно-музыкального училища.

А вот и знаменосцы на стадионе. Флаг Беларуси - в руках блистательной биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Любопытно, что выходят спортсмены под очень популярную в 90-е годы обработанную композицию 2Unlimited «No Limit».

Чаша стадиона постепенно заполняется участниками Игр.

Еще раз вспомним, что наибольшее количество наград завоевали россияне - 33. 13 из них золотые.

В центре внимания - россияне. Оно и понятно: хозяева Игр выиграли наибольшее количество медалей.

Своеобразной ложкой дегтя для хозяев Олимпиады стало разве что выступление российской хоккейной сборной.

Хоккеисты сборной России, кстати, прервали уникальную серию своих предшественников.

Сборная СССР - единственная в мире, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.

Итак, все спортсмены на стадионе.

А сейчас - заключительные церемонии награждения. Такой привилегии удостоены участники лыжных марафонов.

В состязаниях женщин победу в лыжном марафоне праздновала великая Марит Бьерген - теперь уже 6-кратная олимпийская чемпионка.

В честь Марит Бьерген звучит гимн Норвегии.

Также подняты три норвежских флага, ведь серебро и бронзу взяли подруги Бьерген по команде - Тереза Йохауг и Кристина Штейра.

А сейчас стадион взрывается овациями: будут награждать победителей мужского лыжного марафона.

Все медали в этом виде выиграли россияне. Бронза - у Ильи Черноусова.

Серебряная медаль вручается Максиму Вылегжанину.

Ну а золото получает Александр Легков.

В лыжном марафоне, кстати, здорово выступил наш Сергей Долидович: белорусский ветеран финишировал 5-м.

Еще раз звучит гимн Российской Федерации.

А сейчас стадион приветствует новоизбранных членов Комиссии атлетов МОК. Это канадская хоккеистка Хейли Викенхайзер...

...и легендарный норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален.

Тепло благодарят и волонтеров.

К слову, на Играх в Сочи работали волонтеры из 66 стран, в том числе и Беларуси.

Последние награды вручены, и сейчас возобновляется церемония закрытия.

Сейчас на стадионе - "Перевёрнутая деревня"! Эта часть церемонии основана на творчестве Марка Шагала.

А сейчас народный артист России Денис Мацуев исполняет на пианино произведение великого композитора Рахманинова.

А над ним кружатся 62 инструмента с исполнителями.

Ну и конечно же, россияне не могли обойти стороной театр. Сейчас на арене выступают артисты балета.

Танец исполняют балерины из Большого и Мариинского театров.

Организаторы не оставили без внимания и великих российских писателей. На стадионе - их портреты.

Звучат цитаты из всемирно известных произведений.

Следующая часть церемонии закрытия посвящена цирковому искусству.

Первой на арене появилась машина - знаменитая "буханка", вслед за ней - гимнасты, жонглёры, акробаты и клоуны.

В представлении участвуют более 400 артистов.

Огромный шатер свернулся буквально за несколько секунд - потрясающе!

На огромном табло "Фишта" демонстрируют самые яркие моменты Олимпиады.

А сейчас звучит гимн Греции.

Следом исполняется Олимпийский гимн. Под его аккорды спускают Олимпийский флаг.

Трогательно и немного грустно: дети уносят Олимпийский флаг...

Но недалеко: сейчас мэр Сочи передает флаг главе МОКа, а тот вручит флаг мэру Пхеньчхана - следующей столицы зимних Игр. Звучит гимн Республики Корея.

Демонстрируется видеоролик, посвященный Южной Корее - хозяйке следующей Белой Олимпиады.

На арене - знаменитая корейская оперная певица Су Ми Чо. Она исполняет песню.

Презентация Игр-2018 завершена.

Сейчас в церемонии закрытия примут участие официальные лица.

Слово предоставляется главе Оргкомитета Игр Дмитрию Чернышенко.

Чернышенко благодарит зрителей: "Спасибо! Это вы сделали атмосферу Игр незабываемой!" Сейчас речь произнесет Президент МОКа Томас Бах.

"Большое спасибо, Сочи! Большое спасибо, Россия!" Эти слова Бах произнес по-русски.

Томас Бах благодарит Россию за безупречное проведение Олимпиады.

Особая благодарность - президенту России Владимиру Путину.

Не забыл глава МОКа и волонтеров - им также адресованы теплые слова.

До свидания, Сочи! До свидания, Россия! Эти слова Бах снова произнес по-русски.

Томас Бах объявил Игры в Сочи закрытыми.

И по традиции призвал молодежь спустя 4 года собраться в следующей столице Игр - южнокорейском Пхенчхане.

Началась заключительная часть церемонии.

На арене под грустную мелодию появились талисманы сочинских Игр - Белый Мишка, Зайка и Леопард.

Талисманы изображают движения представителей разных видов спорта.

Кстати, площадь поля стадиона - 8 633 квадратных метра, в его сцене расположены 25 лифтовых подъемников и 40 закрывающихся люков.

А сейчас звучит незабываемая песня Пахмутовой, под которую улетал в небо талисман московской Олимпиады - Мишка.

Белый Мишка задул олимпийский огонь на стадионе, следом погас огонь и в главном факеле Игр.

Вот и завершился великолепный спортивный праздник, которого так долго ждали... Оперная певица появляется на летающем корабле и исполняет песню про Сочи.

На поле стадиона 3000 детей. В их руках - ветки ярко-желтой мимозы, весеннего цветка юга России и символа нынешней Олимпиады.

Финальный фейерверк над стадионом!

Невероятно красиво выглядит стадион "Фишт" и его окрестности с высоты птичьего полета.

Ну вот и все. 22-е зимние Олимпийские игры стали достоянием истории. Еще раз поздравляем всех белорусов с успешным выступлением наших спортсменов. Так держать!

На этом наша трансляция завершена. Спасибо за внимание, всего доброго!

Вот и все. XXII зимние Олимпийские игры в Сочи закрыты. Торжественная церемония закрытия Олимпиады пусть и не была столь же масштабной, как открытие Игр, но точно запомнится. И в первую очередь способностью организаторов посмеяться над собой. Казус на шоу-открытии с нераскрывшимся кольцом теперь стал особенностью сочинских Игр.

А после на «Фиште» появились спортсмены. Российские атлеты, как хозяева Олимпиады и лидеры общего медального зачета, вышли первыми. Знаменоносцы всех других стран шли вместе, как одна большая семья. Среди них и наша трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Не обошлось без приветствия следующей столицы зимней Олимпиады, которая пройдет в Корее. Ну, а после – самая трогательная часть: воспоминание далекого 80-го и официальное прощание с Олимпиадой.

В заключительный соревновательный день в Сочи нашли своих обладателей три последних комплекта наград. В лыжных гонках с масс-старта свободным стилем приняли участие и белорусы. Из трех стартовавших отечественных лыжников достойный результат показал Сергей Долидович. Наш ветеран преодолел 50-километровую дистанцию с пятым временем, уступив победителю меньше 15 секунд.

Мужской масс-старт стал триумфом российских лыжников: хозяева Олимпиады никого не пустили на пьедестал. Чемпионское «золото» у Александра Легкова. Обладатель «серебра» определился лишь с помощью фотофиниша. Им стал Максим Вылегжанин. Илья Черноусов дополнил тройку.

Последний олимпийский день вообще был удачным для наших восточных соседей. Российская четверка первенствовала еще и на бобслейной трассе.

А вот розыгрыш хоккейного «золота», к огромному сожалению российских болельщиков, прошел без участия хозяев игр. Последний олимпийский чемпион Сочи определялся в споре канадцев и шведов. На прошлой зимней Олимпиаде в Ванкувере финал хоккейного турнира для родоначальников хоккея получился нервным и сложным. В Сочи же практически никто не мог устоять под колесами канадской машины. За весь турнир команда кленового листа пропустила всего три шайбы, забила же куда больше. Шведы в золотом поединке ничего особенного противопоставить Канаде не смогли. Три безответные шайбы побывали в воротах сборной «трекрунор». Забивали Джонатан Тойк, Сидни Кросби и Крис Куниц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Заокеанские хоккеисты одержали безоговорочную победу и второй раз подряд стали обладателями «золота» зимних Олимпийских игр. «Серебро» досталось команде Швеции, а «бронзу» днем ранее завоевала команда Финляндии, которая в матче за 3 место разгромила американцев 5:0.

Ветеран финнов Теему Селянне признан лучшим игроком хоккейного турнира в Сочи.

В итоговом командном медальном зачете Олимпиады первенствовали россияне. Хозяева игр повторили рекорд сборной СССР 1976 года в Инсбруке по количеству золотых медалей. На счету наших восточных соседей – 13 наград высшей пробы. Всего в копилке россиян 33 сочинские медали. Сборная Беларуси финишировала на 8 итоговом месте в медальном зачете: 5 золотых и одна бронзовая награда в активе отечественных олимпийцев.