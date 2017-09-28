Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

Новости Беларуси. 28 сентября вечером на поле «Борисов-арены» состоится матч БАТЭ – «Арсенал».

В день встречи на своей странице в Instagram совместное фото с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером выложил белорусский футболист Александр Глеб, который выступал за клуб с 2005 по 2008 год.

Александр Глеб:

Было здорово снова встретиться с великим тренером!!! Как будто и не уходил из «Арсенала».