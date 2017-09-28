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Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

28 сентября 2017 07:40
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Новости Беларуси. 28 сентября вечером на поле «Борисов-арены» состоится матч БАТЭ – «Арсенал».

В день встречи на своей странице в Instagram совместное фото с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером выложил белорусский футболист Александр Глеб, который выступал за клуб с 2005 по 2008 год.

Александр Глеб:
Было здорово снова встретиться с великим тренером!!! Как будто и не уходил из «Арсенала».

Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером-1

Фото: instagram.com/alexgleb

В эксклюзивном интервью программе «Неделя спорта» Александр Глеб признался, что время, проведенное в составе «Арсенала», было незабываемым. Хотелось играть и показывать результаты. Теплые воспоминания остались и о работе с главным тренером клуба – Арсеном Венгером, который занимает эту должность с 1996 года.

«Венгер – это «Арсенал». Тренер, который всегда поддерживал, понимал, чувствовал футболиста»: большая беседа с Александром Глебом.

# Футбол # Фотофакт # Арсен Венгер # Александр Глеб

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