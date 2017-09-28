Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

Новости Беларуси. 28 сентября вечером на поле «Борисов-арены» состоится матч БАТЭ – «Арсенал».
В день встречи на своей странице в Instagram совместное фото с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером выложил белорусский футболист Александр Глеб, который выступал за клуб с 2005 по 2008 год.
Александр Глеб:
Было здорово снова встретиться с великим тренером!!! Как будто и не уходил из «Арсенала».
Фото: instagram.com/alexgleb
В эксклюзивном интервью программе «Неделя спорта» Александр Глеб признался, что время, проведенное в составе «Арсенала», было незабываемым. Хотелось играть и показывать результаты. Теплые воспоминания остались и о работе с главным тренером клуба – Арсеном Венгером, который занимает эту должность с 1996 года.
«Венгер – это «Арсенал». Тренер, который всегда поддерживал, понимал, чувствовал футболиста»: большая беседа с Александром Глебом.