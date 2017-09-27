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1:4. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду»

27 сентября 2017 18:50
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Омске «зубры» встречались с хоккеистами «Авангарда» и потерпели разгромное поражение – 1:4.

К положительным моментам матча отнесем первую в КХЛ шайбу молодого белорусского форварда Егора Шаранговича. Теперь в активе минского клуба 17 очков после 16 проведенных встреч.

Клуб занимает 11 место в Западной конференции.

«Динамо» возвращается домой. В начале следующей недели проведет на «Минск-Арене» два матча. 2 октября команда Горди Дуайера сразится с московскими данамовцами. 4 октября – с хоккеистами «Барыса».

# Хоккей Беларуси

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