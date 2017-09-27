«Очень интересно и познавательно для себя»: В Минске начали набор волонтеров для II Европейских игр

Новости Беларуси. 2 года до старта и 6000 добровольцев. В Минске 27 сентября начали набор волонтеров для II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом 2019 они будут работать в аэропорту, на вокзалах, в гостиницах, ресторанах и на стадионах, чтобы помочь тысячам гостей Европиады. Главное требование, конечно, знание языка. Но далеко не только это.

В стенах «Чижовка-Арены», которая, кстати, через несколько лет станет местом притяжения мировой прессы, Артем Голохов уже хорошо ориентируется. Эти знания наверняка пригодятся. Он – один из кандидатов в волонтеры Евроигр-2019.

Артем Голохов, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Быть волонтером на Европейских играх, которые пройдут в 2019 году в Минске – это, мне кажется, очень интересно для себя. Очень познавательно в плане того, что познакомлюсь, возможно, с зарубежными спортсменами, это возможность пообщаться с иностранными людьми, улучшить свой разговорный английский.

Среди всех желающих конкуренция развернется нешуточная. Отобрать всего планируют 6000 волонтеров. Главные требования – грамотная речь, знание иностранного языка, коммуникабельность и дисциплинированность.

Ян Капачевский, студент Белорусского национального технического университета:

У меня три причины. Первое – такого масштабного события в Беларуси еще не было. Я не беру Чемпионат мира по хоккею. Второе –это любовь к спорту. К сожалению, не будет легкой атлетики в Евроиграх, но я приду на другие виды спорта. И третье – это отличная возможность попрактиковать свой иностранный язык.

Каждый волонтер должен ориентироваться не только на площадке. Но и в спортивных понятиях. В рамках спецподготовки будут обучать.

Сергей Фурманов, начальник Управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Безусловно, будет проведена определенная работа. Большинство из этих молодых людей должны будут владеть иностранными языками, в том числе разбираться в спецификах определенных видов спорта, потому что они на различных этапах нам понадобятся – и на спортивных объектах, и в местах проживания официальных лиц, участников соревнований. Люди должны быть подготовленными.