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Второй сенсации не получилось. Волейбольный солигорский «Шахтёр» проиграл ЦСКА

15 декабря 2022 10:02
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Новости Беларуси. Волейбольный солигорский «Шахтер» проиграл ЦСКА в ответном товарищеском матче. «Горнякам» не удалось сотворить вторую кряду сенсацию. Ведь в первой дуэли во многом неожиданно победил белорусский клуб.  

Второй сенсации не получилось. Волейбольный солигорский «Шахтёр» проиграл ЦСКА-1

На ответное рандеву Виктор Бекша снарядил весьма экспериментальный состав, предоставив игровое время молодым исполнителям. Опыта, естественно, не хватило. Счет по партиям 25:23, 25:16 и 25:19 в пользу ЦСКА.  

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# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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