Второй сенсации не получилось. Волейбольный солигорский «Шахтёр» проиграл ЦСКА

Новости Беларуси. Волейбольный солигорский «Шахтер» проиграл ЦСКА в ответном товарищеском матче. «Горнякам» не удалось сотворить вторую кряду сенсацию. Ведь в первой дуэли во многом неожиданно победил белорусский клуб.

На ответное рандеву Виктор Бекша снарядил весьма экспериментальный состав, предоставив игровое время молодым исполнителям. Опыта, естественно, не хватило. Счет по партиям 25:23, 25:16 и 25:19 в пользу ЦСКА.