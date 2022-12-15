Стало известно, где проведут «Финал четырёх» Кубка Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. Объявлено место проведения «Финала четырех» мужского Кубка страны по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды будут состязаться в Минске, во Дворце спорта «Уручье».

До решающей стадии добрались минский «Строитель», солигорский «Шахтер», «Легион» из Обухово и «Марко» из Витебска. Полуфиналы запланированы на пятницу, 23 декабря. Главный матч назначен на субботу.