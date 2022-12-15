Прямой эфир

Стало известно, где проведут «Финал четырёх» Кубка Беларуси по волейболу

15 декабря 2022 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Объявлено место проведения «Финала четырех» мужского Кубка страны по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды будут состязаться в Минске, во Дворце спорта «Уручье».  

Стало известно, где проведут «Финал четырёх» Кубка Беларуси по волейболу-1

До решающей стадии добрались минский «Строитель», солигорский «Шахтер», «Легион» из Обухово и «Марко» из Витебска. Полуфиналы запланированы на пятницу, 23 декабря. Главный матч назначен на субботу.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей
14 декабря 2022 17:20

В Минске проходит новогодний международный турнир по баскетболу среди детей

«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала
14 декабря 2022 17:16

«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку
14 декабря 2022 16:12

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку