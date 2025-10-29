Переход к многополярному миру ещё ближе – о чём говорили на Международной конференции в Минске

Выстраивать диалог со всеми странами – это не просто принцип внешней политики, а необходимость в условиях глобальной нестабильности. Беларусь вновь стала площадкой для откровенного и профессионального разговора о безопасности. На протяжении двух дней в Минске проходила Международная конференция по вопросам региональной и глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие, собравшее экспертов, дипломатов и аналитиков из десятков государств. Интерес к форуму был столь велик, что даже попытки извне повлиять на состав участников, включая временное закрытие границы со стороны Литвы, не смогли сорвать диалог. Обсуждение получилось масштабным и принципиальным: речь шла о будущем мировой архитектуры безопасности и роли Беларуси как страны, готовой говорить со всеми. От парадного входа до геополитических кулуаров – Ольга Коршун.

Степан Михайлович уже 20 лет первым встречает и провожает высоких гостей, и это не просто его долг. Он внимательно следит за повесткой и встречами, которые проходят в «Президент-Отеле». А потому с легкостью в толпе выделяет представителя ОБСЕ в контактной группе по Украине. И вспоминает, как в Минске буквально на его глазах решалась судьба соседней страны.

Степан Михайлович, швейцар:

Когда образовалась контактная группа, я лично надеялся, переживал, пять лет два раза в месяц собирались. И я питал надежду, что вот-вот… Но не случилось. Мира в Украине нет, как и переговорного процесса, который после Минска полноценно нигде возобновить так и не удалось. Но вот чего стало больше, так это проблем. Мир переживает глобальную перестройку. Однополярная система уходит в прошлое, что на Западе признавать не хотят. Это и есть корень всех мировых проблем.

Гленн Дисен, профессор Юго-Восточного университета Норвегии:

Конфликты современности во многом вызваны стремлением США и их европейских союзников восстановить глобальную гегемонию. В то же время Россия, Беларусь, Китай, Индия и другие страны мира выступают за формирование многополярного устройства, более точно отражающего реальный баланс сил. Именно это противоборство проявляется в многочисленных конфликтах, включая и события в Украине. Беларусь может стать настоящим мостом между Востоком и Западом – эксперт из Норвегии.

Рикошетом в несогласных полетели санкции. На прошлой неделе ЕС ввел очередной пакет против России. Запретили даже мхи и рододендроны. Но это, как говорится, цветочки. Главная мишень – нефть. Однако тот же американский Wall Street Journal сильно сомневается, что это может всерьез навредить Москве. Ведь даже Ирану удалось сохранить экспорт энергоносителей в условиях беспрецедентного давления. Обмен мнениями поможет справиться с давлением коллективного Запада – посол Ирана.