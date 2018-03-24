Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Тюмени. Домрачева – четвёртая

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева финишировала четвёртой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени.

Победу празднует финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Биатлонистка преодолела дистанцию за 30 минут 52 секунды. С отрывом в 0,2 секунды финишировала француженка Анаис Бескон. Третьей к финишу пришла немка Лаура Дальмайер. Спортсменки промахнулись 2, 1 и 1 раза соответственно.

Дарья Домрачева допустила три промаха.

Динара Алимбекова с четырьмя промахами на 40 месте. Ирина Кривко и Надежда Скардино в гонке не участвовали.