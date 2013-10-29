Кирилл Шимко (самый сильный человек Беларуси) открыл школу здоровья

В гостях программы «Утро» на СТВ настоящий белорусский силач, пауэрлифтер – Кирилл Шимко. Кирилл недавно вернулся из Москвы, где установил очередной мировой рекорд – сдвинул танк Т-26, массой 11,5 тонн.

Как тебе это удалось?

Кирилл Шимко, белорусский стронгмен и поэрлифтер:

Это, конечно, не случайность, потому что в моем послужном списке есть немало рекордов. Я уже двигал танк Т-34 вместе с Павлом Сорокой, также с ним двигали самолет Ил-76, железнодорожный состав из 6 вагонов. Самостоятельно двигал БелАЗ, весом 55 тонн.

У тебя уже есть запись в Книге рекордов Гиннеса?

Кирилл Шимко:

Были представители Книги рекордов, которые вручили мне экспертное заключение, сертификат, диплом и медаль. Мои достижения официально зарегистрированы.

Это только физический труд и что происходит у тебя внутри, когда ты берешь тяжелый вес?

Кирилл Шимко:

Все зависит от психологического настроя. Физически тяжело, естественно, а психологически еще тяжелее. Не могу сказать, что я единственный в мире, кто может взять этот вес. Уверен, что есть еще стронгмены, которым удалось бы сделать нечто подобное. Кстати, на данное мероприятие приехал сам Брюс Хлебников, чтобы увидеться и познакомиться со мной. Он сказал, что не представлял, как кто-нибудь сдвинет военную технику на гусеничном ходу.

Твоя популярность как силача привела к тому, что ты хочешь открыть школу здоровья...

Кирилл Шимко:

В общем, да. Фактически уже открыл, юридически зарегистрировал. Целью этой школы будет прививание навыков правильного питания для достижения целей. К примеру, если человек хочет похудеть, он должен правильно питаться. Так же и для того, кто хочет набрать мышечную массу – для этого тоже требуется правильное питание.

Сейчас очень многие собираются на работу. Что скушать им за завтраком, чтобы быть в тонусе?

Кирилл Шимко:

На завтрак нужны углеводы, чтобы весь день чувствовать себя бодрым и энергичным. Это каши овсяные, к примеру. Они не очень вкусные, но полезные. И если нет аппетита, то не надо делать никакие упражнения. Просто надо продолжать питаться кашами, и через некоторое время, организм привыкнет, и ему уже начнет этого хотеться.

А ведь ты еще в кино снимаешься...

Кирилл Шимко:

Я был охранником и телохранителем. Мне удалось сыграть бандита, любовника, боксера. Один из моих известных фильмов «Любовь, как несчастный случай». Там была серия «Тайга», где я был бандитом-надзирателем у гастарбайтеров, которые собирали золото.

У вас ведь есть сын, не так ли?

Кирилл Шимко, белорусский стронгмен и поэрлифтер:

Да. Ему почти 15. Он не занимается так, как я. Но, как говорится «Итоги подводит время». Каждый человек должен выбирать то, что ему по душе. Мой сын занимается танцами, периодически ходит на борьбу, хотя, на мой взгляд, это не очень серьезно.