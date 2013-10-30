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Дэвид Бекхэм создаёт собственный футбольный клуб в Майами

30 октября 2013 07:44
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Новости США. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм намерен создать собственный клуб североамериканской Главной лиги футбола в американском курортном городе Майами (штат Флорида).

Спортсмен уже встретился с представителями власти и обсудил все организационные вопросы. Стоимость проекта оценивается в 25 миллионов долларов. Бекхем планирует привлечь к сотрудничеству ряд инвесторов, в частности – Саймона Фуллера, создателя популярного в США певческого шоу American Idol.

Вероятнее всего, его собственный клуб сможет выступать уже через три года.

Дэвид Бекхэм покинул профессиональный спорт в мае. Его имя уже давно стало брендом. В прошлом году журнал France Football назвал Дэвида самым богатым футболистом в мире. Кроме того, футболист не устаёт поражать талантами. Знаменитый спортсмен, с помощью футбольных мячей, стенки, составленной из барабанов, и точных ударов смог сыграть знаменитую мелодию Людвига ван Бетховена (смотрите видео)! 

# Футбол

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