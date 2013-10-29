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Марьинагорцы – серьезные претенденты на участие в отборе на Европу и юношеские Олимпийские игры по греко-римской борьбе

29 октября 2013 14:49
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Новости Беларуси. Марьинагорцы стали лучшими на первенстве Минской области по греко-римской борьбе среди молодежи до 23 лет.

Соревнования прошли в поселке Дружный Пуховичского района. На пьедестал поднялись Павел Егиян, Егор Беляков, Тимур Бердыев и Александр Меркулов. Все победители соревнований были в числе фаворитов, так как являются членами сборных команд Минской области и Республики.

Сейчас юные спортсмены готовятся к первенству Беларуси среди кадетов 97-98 годов рождения. Самые же главные соревнования - отбор на Европу и юношеские Олимпийские игры - состоятся весной. Пуховчане - серьезные претенденты на участие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Армян Жанамян, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной школы Пуховичского района:
В этом году впервые нам повезло – 2 медали на Европе завоевала девочка по вольной борьбе, хотя мы её тренировали по греко-римской, ведь здесь вольной нет. Отец её пришел и говорит:  «Возьми на борьбу». А я ему отвечаю:  «У нас только пацаны». – «Возьми, не пожалеешь». В общем, оставили. В этом году она на Европе 3 место заняла. Зовут её Валькович Полина. А парень – Беляк Егор, 95 года рождения –  среди юниоров на Европе занял 3 место.

# Борьба # Армян Жанамян

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