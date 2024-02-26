Иван Тихон о результатах сборной Беларуси по лёгкой атлетике: ребята соскучились по таким стартам

Московские медали уже на белорусской земле. Сборную страны по легкой атлетике встретили в Национальном аэропорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, наши атлеты выиграли на открытом чемпионате России в помещении 11 наград.

Одной из героинь старта стала Виолетта Скворцова. Теплый прием, улыбки и букеты как нельзя лучше дополняют увесистый багаж. Из Белокаменной спортсменка вернулась с двумя золотыми медалями – в прыжках в длину и в тройном. Также вне конкуренции был Максим Нестеренко.

Виолетта С кворцова, победительница открытого чемпионата Р оссии по легкой атлетике: Я очень рада, что мне удалось выиграть в двух видах. Я настраивалась на это. В длине было сложно действительно. Потому что девочки показали высокий уровень, показали далекие прыжки. В тройном было чуть попроще, потому что не было еще одной девочки – основной моей конкурентки. Все равно я справилась. На что была готова, показала.

Максим Нестеренко, победитель открытого чемпионата России по легкой атлетике:

Спасибо большое за поздравления, эмоции только самые положительные. Безумно рад был выступить на чемпионате России, показать достойный результат. Выступать в такой конкуренции – это всегда приятно. И огромное спасибо федерации России, что они нас приглашают на свои соревнования, дают возможность нам выступать. Наши ребята все сильные, у нас очень сплоченная команда. Все готовы показывать и далекие метры, и быстрые секунды. И, можно сказать, соскучились по выездным стартам.

Всего в чемпионате России в помещении принимали участие 23 белорусских атлета. 11 из них оказались в призах. У нас 7 первых мест, 3 вторых и одно третье.