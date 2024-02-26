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Сергей Яромко назначен главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

26 февраля 2024 19:25
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Сергей Яромко назначен главным тренером молодежной сборной Беларуси по футболу. Это решение принято на заседании исполкома федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Яромко назначен главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу-1

Бывший рулевой молодежки Сергей Ясинский отправлен в отставку. Под его руководством наша команда неудачно выступала в квалификации чемпионата Европы-2025. В отборочной группе G белорусы потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью. Сборной предстоит провести в этом цикле еще два матча. Ближайший запланирован на 22 марта. Наши ребята сыграют с командой Греции.

# Футбол Беларуси # Сергей Яромко # Сергей Ясинский

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