Сергей Яромко назначен главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

Бывший рулевой молодежки Сергей Ясинский отправлен в отставку. Под его руководством наша команда неудачно выступала в квалификации чемпионата Европы-2025. В отборочной группе G белорусы потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью. Сборной предстоит провести в этом цикле еще два матча. Ближайший запланирован на 22 марта. Наши ребята сыграют с командой Греции.