Прямой эфир

«Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» в первом четвертьфинале SEHA-лиги

26 февраля 2024 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два белорусских гандбольных клуба стартовали в плей-офф SEHA-лиги. В первом поединке 1/4 финала в Могилеве встречались местный «Машека» и «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» в первом четвертьфинале SEHA-лиги-1

Гости доминировали на протяжении всего матча. Брестчане, безусловные фавориты противостояния, не дали сопернику ни малейшего шанса. После первого тайма хозяева уступали 8:18. В таком же ключе прошла и вторая половина поединка. Итоговый счет – 34:20 в пользу «мешковцев».

Ответный матч пройдет 4 марта в Бресте. Победитель по итогам двухматчевой серии выйдет в «Финал четырех» дивизиона «Восток», который пройдет с 31 мая по 2 июня в городе над Бугом.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во Франции
26 февраля 2024 19:26

Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во Франции

Сергей Яромко назначен главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу
26 февраля 2024 19:25

Сергей Яромко назначен главным тренером молодёжной сборной Беларуси по футболу

Белорус Иван Дроздов оформил свой первый хет-трик в карьере в КХЛ
26 февраля 2024 19:24

Белорус Иван Дроздов оформил свой первый хет-трик в карьере в КХЛ