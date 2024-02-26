«Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» в первом четвертьфинале SEHA-лиги

Два белорусских гандбольных клуба стартовали в плей-офф SEHA-лиги. В первом поединке 1/4 финала в Могилеве встречались местный «Машека» и «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости доминировали на протяжении всего матча. Брестчане, безусловные фавориты противостояния, не дали сопернику ни малейшего шанса. После первого тайма хозяева уступали 8:18. В таком же ключе прошла и вторая половина поединка. Итоговый счет – 34:20 в пользу «мешковцев».

Ответный матч пройдет 4 марта в Бресте. Победитель по итогам двухматчевой серии выйдет в «Финал четырех» дивизиона «Восток», который пройдет с 31 мая по 2 июня в городе над Бугом.