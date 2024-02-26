Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во Франции

Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во французском Лилле. В финальном поединке квалификации белорус встречался с немцем Генри Сквайром, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом сете Егор уступил 3:6, в двух последующих соперники дошли до тай-брейков. Первый сложился в пользу белоруса – 7:5. К сожалению, второй выиграл представитель Германии со счетом 7:3. Таким образом, Егор Герасимов потерпел поражение в трехсетовом поединке – 3:6, 7:6, 6:7 – и выбыл из дальнейшей борьбы.