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Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во Франции

26 февраля 2024 19:26
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Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во французском Лилле. В финальном поединке квалификации белорус встречался с немцем Генри Сквайром, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира во Франции-1

В стартовом сете Егор уступил 3:6, в двух последующих соперники дошли до тай-брейков. Первый сложился в пользу белоруса – 7:5. К сожалению, второй выиграл представитель Германии со счетом 7:3. Таким образом, Егор Герасимов потерпел поражение в трехсетовом поединке – 3:6, 7:6, 6:7 – и выбыл из дальнейшей борьбы.

# Теннис # Егор Герасимов

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